Zombie Zeman: Mele prezident z posledního? | Reflex.cz

Kdyby nebylo internetových televizních archívů, nemohl bych tento článek napsat. Naštěstí je klíčová zpravodajská relace — Události veřejnoprávní televize — k dohledání na Síti zpětně, takže je možné vidět mnou popisovaný úkaz na vlastní oči. A tak se prosím podívejte sami, o čem to tady vlastně píšu.

Po pravdě — nemám nejmenší názor na to, jestli dělá paní ministryně svou práci dobře, jestli je dobře, že podala demisi, a jestli její výměna pět měsíců před volbami není spíš jen teatrální výstup než politický čin. Prostě nevím, její obor mne vůbec nezajímá. Když však její rozhodnutí komentoval v Událostech pan prezident Zeman, lehce mi zatrnulo.

Ne z toho, co říkal, na jeho výroky jsme zvyklí, ale z toho, jak to říkal. Jak byl při projevu malátný, zjevně vyčerpaný, namáhavě lovil slova, skláněl hlavu, jako kdyby měl omdlít, a dlouze hledal v paměti jména. Jestli jste si dle mého doporučení video zhlédli, musíte uznat, že ze mě nemluví nějaká protizemanovská zášť. Miloš Zeman byl evidentně na dně svých sil.

Vystoupení ukázalo to, o čem se v kuloárech už pár měsíců mluví a o čem se teď mohli přesvědčit na vlastní oči všichni citlivější diváci. To, co v Jihomoravském kraji při komentování demise pan prezident předvedl, bylo vystoupení vyčerpaného starce bez špetky energie, který bude rád, když dojde z pódia do auta na svých.

Je to pochopitelné — zahraniční i tuzemská turné Zeman zintenzivnil do míry, jež by utahala i o generaci mladšího chlapa. On v podstatě již zahájil svou prezidentskou kampaň — a ta je vyčerpávající. Ovšem vystoupení k demisi ukázalo, že Zeman už asi není tu kampaň schopen zvládnout fyzicky a zdravotně. A že už vůbec není schopen fyzicky a zdravotně vykonávat dalších pět let funkci prezidenta republiky.

Nepřeju nikomu, dokonce ani Miloši Zemanovi, nic zlého. Ale doufám, že svůj náročný program neomezí a že se najednou v jednu chvíli ukáže, že už nemůže dál. A ochranka ho bude muset odvést na několikadenní odpočinek do Lán. A doufám, že se to stane v tak dostatečném předstihu před prezidentskými volbami, aby ještě mohl svou kandidaturu stáhnout. Pokud by totiž kandidoval a, nedej pánbůh, vyhrál, máme dobrou šanci, že nám dalších pět let bude vládnout prezident na kapačkách úřadující z léčebny dlouhodobě nemocných.