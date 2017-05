Poslední cigareta JXD v kavárně: Tak dlouho jsem hájil hulení, až mi zakázali kouřit | Reflex.cz

Na ubrouscích té kavárny je napsáno, že ji založili v roce 1881. A od té doby se tam kouřilo. Kuřácká Slávie přežila císaře pána, a pak i naši první republiku. A pořád se v ní kouřilo. Pak přišla nacistická okupace, a ve Slávii se pořád kouřilo, a kouřilo se v ní i po pětačtyřicátém, po osvobození. Stejně tak zůstala kavárna kuřáckou celých čtyřicet let bolševismu, a kouřilo se v ní i po sametové revoluci. Ke kavárenské kultuře, podhoubí intelektuálního kvasu, prostě tabák patří stejně neodmyslitelně jako káva a živá diskuse.

Lidové milice jsou zpět! Šedý mor bude honit kuřáky!

Kuřácká Slávie unesla vše - až nakonec přišel zdravofašismus. Ideologie, která tvrdí, že občan je nesvéprávný blbeček, které je třeba silou donutit k tomu, aby žil zdravě. Ve jménu této ideologie zakázala nekouřící většina kouřící menšině, aby se ta menšina scházela a bavila se po svém - kouřením. Není to o zdraví, je to o svobodě. A tu kuřákům nový zákon bere. Pro ochranu nekuřáků by plně postačovalo, kdyby do těch kuřáckých hospod nechodili stejně, jako nechodí heterosexuálové do gay klubů.

Ale milí nekuřáci - nebojte se, tohle je jenom začátek. Systém jen zkouší, jak daleko může při omezování občanů dojít. A když mu to vyšlo s buzerací kuřáků, tak zákonitě dříve nebo později dojde i na nekuřáky - třeba vám zakážou pít alkohol. A když jste se neozvali proti diskriminaci nás, kuřáků, tak se samozřejmě nezastane nikdo ani vás. Nechali jste zabít kavárenskou kulturu - a ono se vám to vrátí. Režim dřív nebo později bude chtít omezit každou subkulturu, a hon na kuřáky ve jménu jejich zdraví je jen předehrou!