Ukrajinka způsobila autonehodu, při které zahynuli rodiče čtyř dětí. „Trest je směšný,“ zlobí se Češi | Reflex.cz

Sedmadvacetiletá Ukrajinka Mariia Vasylenko žije v České republice pět let. 31. července 2016 při projíždění pravotočivou zatáčkou u Velkého Boru dostala při rychlosti cca 105 km/h se svým vozem BMW 320 smyk a dostala se do protisměru. Tam se střetla s protijedoucím peugotem, který jel v tu chvíli asi 63 až 86 km/h. Peugeot vyjel ze silnice na pole a zůstal ležet na střeše, řidič i jeho manželka zemřeli, jejich tříleté dítě, které bylo v dětské sedačce na zadním sedadle, utrpělo těžká zranění.

Podle soudního znalce bylo po dešti a vozovka byla mokrá. Mladá žena se od nehody léčí na psychiatrii, u soudu se několikrát rozplakala a vyjádřila omluvu i lítost. Sirotkům poslala po nehodě 106 000 Kč ze svých úspor. Obě strany s rozsudkem souhlasí.

U klatovského soudu si dnes vyslechla rozsudek. Vasylenko dostala 30 měsíců odnětí svobody s podmínečným odkladem na zkušební dobu tří let a tříletý zákaz řízení.

Výše trestu nadzvedla mnohé Čechy ze židlí. „Zabila rodiče čtyř dětí! Měla jít sedět,“ zlobí se Kureš v diskuzi a mnozí mu přitakávají. „Opět naprosto tristní selhání soudů první úrovně,“ píše další diskutující.

A já se ptám, s ohledem na všechny tragické okolnosti, které se staly: K čemu by bylo odnětí svobody dobré?

Mariia Vasylenko dostala za smrt dvě lidí podmínku. Vasylenko je psychicky na dně. Zda se hroutí před branami věznice, nebo za nimi, nikomu život nevrátí. Adekvátní trest, ať pro jednu, či druhou stranu, v tomto případě není. Odnětí svobody Vasylenko, která chybovala, a to natolik, že to stálo někoho život, z ní lepšího člověka neudělá. Velmi zjednodušeně řečeno, je úkolem našeho právního systému čistit společnost od psychopatů, vrahů a dalších pochybných existencí. Mariia Vasylenko dostala za smrt dvě lidí podmínku. Vasylenko přecenila své řidičské schopnosti, kvůli čemuž zemřeli dva lidé.

A právě přecenění řidičských schopností je gros problému.

Je nutné neustále opakovat, mezi mladými lidmi především, že každodenní usedání za volant s mobilem v ruce a myšlenkami vzdálenými na míle od silničního provozu může tragicky změnit životy navždy.

A právě pozornost, znalost svých řidičských schopností, uvědomění si toho, jak se auto na silnici v různých situacích chová, ale také respekt k rychlé jízdě jsou věci, které je třeba si neustále připomínat. Uvědomění si, že maximální povolená rychlost je možnost, nikoli povinnost a že získání řidičského oprávnění není prostě pro každého.

Řízení se stává natolik rutinní a běžnou záležitostí, že mu věnujeme minimum pozornosti.

Na českých silnicích minulý rok zemřelo 556 lidí, v roce 2016 to bylo 669 lidí. Počet zraněných se pohybuje kolem 24 000 ročně. To rozhodně nejsou malá čísla.

Jízda na vodě, na sněhu, zvládaní smyku, první pomoc, to jsou všechno témata, kterých se autoškola dotýká jen okrajově, některých dokonce jen teoreticky. A to je špatně.

Řešit následky je nevyhnutelné a soudy budou muset vždy rozhodovat o tom, nakolik byla chyba řidiče, že došlo k tragédii. Řešit příčinu je však stejně důležité.

mariia Vasylenko už si s sebou do života navždy ponese, že zabila rodiče čtyř dětí, z čehož dvě jsou nezletilé. A nezměnilo by se na tom nic, pokud bychom ji zavřeli na desítky let.

Až dnes pojedete domů, spěchejte pomalu.