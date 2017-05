Rozpočet je korupční, vláda si kupuje voliče | Reflex.cz

Vládní strany, dnes ČSSD, ANO a KDU-ČSL ve svém návrhu rozpočtu nabízejí mnoha skupinám voličů, většinou státních zaměstnanců, výrazné zvýšení platů či dávek a přídavků. Aby jim to účetně vycházelo, zvyšují opět státní dluh o padesát miliard. Těžko se zbavíte dojmu, že cílem takového rozpočtu není rozumná hospodářská politika ani rozumná politika sociální, nýbrž celkem přímočaré podplácení obdarovaných skupin voličů za peníze všech voličů.

Obdarované skupiny se přitom kryjí se skupinami pravděpodobných či možných voličů vládních stran. A když se projednávání rozpočtu přímo kryje s volbami, jde o situaci naprosto ideální. Voliči to mají před urnami na talíři. Před urnou pak nezapomenou, kdo jim toho kolik od ledna či hned navíc dá. Výhodou je, že i strany opoziční spíš v této situaci mlčí: nebudou přeci říkat voličům, když vyhrajeme my, tyto úplatky vám škrtneme. Obdarovaní voliči jsou rádi a budou vděční. Kdo nic nedostal, má vztek a chce také.

Když už se za korupčníka považuje poslanec, který resignuje na mandát a jde „za odměnu“ do zaměstnání, tím spíš by se policie měla zajímat o tvorbu státních rozpočtů a interpretovat ji podobně, totiž že jde o masovou korupci.

Šlo by to i bez vyšetřování, u kterého ani není jasné, kdo by koho vyšetřoval, zda by u toho zas nebyla nová forma korupce a zda by se to nevleklo déle než trvá lidský život. Co kdyby sněmovna neměla právo schvalovat rok před volbami jakékoliv zvýšení platů (i svých), dávek či přídavků? Veškeré toto dobro by musely vlády nachystat dřív. Co bylo před rokem či dvěma si voliči už moc nepamatují a podezření, že jde o kupování hlasů by přiměřeně ochablo. Vlády, zejména ta dnešní, to dobře vědí a proto vlnu zvýšení všeho chystají vždy před volbami.

Takže: vloni, vládo, vloni jsi měla být štědrá. Letos by tě měl Šlachta pozatýkat a návrh státního rozpočtu zabavit jako korupční plán.