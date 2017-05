Zákaz kouření ano, ale povolme kuřárny! | Reflex.cz

Zákaz kouření v restauracích vítám, posunuje nás směrem na západ. Ve většině západoevropských zemí, stejně jako v USA či Kanadě platí již delší čas obdobné zákazy. Kouření je dnes především doménou Číny, Afriky a Ruska. Země svobody? A hlavně citovaný zákaz posiluje ochranu veřejného zdraví.

Podle údajů České koalice proti tabáku (ČKPT) nemoci způsobené kouřením tabákových produktů každý rok zapříčiní jen v Česku více než 18 000 úmrtí. Nicméně nemusíte být přímo kuřákem, i tak se vám cigarety, respektive jejich kouř, mohou stát osudnými.

V Česku každoročně zmaří pasivní kouření více než patnáct set lidských životů! Kvůli nešvaru jiných osob definitivně ukončí svou životní pouť na tisíc pět set nevinných nekuřáků.

Nejde zde tedy jen o nějaký kouřem načichlý svetr či sako po návštěvě restaurace, jak se snaží věc bagatelizovat netolerantní kuřáci. Nicméně nejsem právníkem a nekuřákem militantním, ke všemu se má přistupovat s rozumem. Proto mám vážnou výhradu k tomu, že neprošel doplňující návrh, který chtěl v restauracích a kavárnách umožnit zřizování oddělených kuřáren.

Ty naopak v rozumné míře vítám, kuřáci pak neobtěžují okolí. Co chudáci lidé bydlící nad restauracemi či bary? Proč mají dýchat nezdravý kouř z cigaret? Je dobré si uvědomit, že si své byty poblíž restaurací v drtivé míře kupovali před platností tohoto zákona.

Též by existence kuřáren racionálně eliminovala hluk, který by kuřáci před provozovnami vytvářeli zejména ve večerních hodinách. Muselo by však jít o skutečně oddělené „kuřárny“ se zákazem vstupu osobám mladším 18 let, kde budou kuřáci zcela neprodyšně uzavřeni!

Páni poslanci, nešlo by zákonem povolit kuřárny alespoň např. po 20. či 22. hodině?

A do těchto zakouřených prostor by nemusel (resp. nesměl) přirozeně chodit personál obsluhovat. Ochrana zdraví zaměstnanců restaurací (o které jde v novém znění zákona především) by byla zachována. Pakliže by zaměstnavatel nařídil personálu obsluhovat v kuřárně, šlo by o vážný pracovně-právní delikt. Kuřárny jsou povoleny v řadě zemí světa, nešlo by tedy o české specifikum. Zákaz kouření tedy v zásadě podporuji, ale s rozumem!