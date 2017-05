Drzost a nestoudnost komunistů ve sněmovně nezná mezí, je to ostuda země | Reflex.cz

Nestoudnost některých komunistických poslanců a poslankyň nezná mezí. Marta Semelová opakovaně obhajuje masového vraha, exprezidenta Klementa Gottwalda a to, co se odehrálo při posledních čtvrtečních interpelacích, dokazuje, že tato strana je pořád extrémistická a pro vládnutí by měla být zcela nepřijatelná na všech úrovních. Drzost, falšování historie, neomalenost a ruská propaganda, to jsou metody, s kterými KSČM pracuje.

Přestřelka se ve čtvrtek strhla ve sněmovně poté, co předseda komunistů Vojtěch Filip lživě tvrdil, že spolupráce české vojenské čtvrté brigády rychlého nasazení a německé 10. obrněné divize povede k tomu, že se tato naše jednotka podřídí německému velení. Jenže to je výmysl ruské propagandy, a proto ministerstvo armády dohodu s německou armádou zveřejnilo. To je ale komunistům úplně jedno, oni melou vždy jen to, co se jim hodí. Chtějí zrušit NATO a jakákoli spolupráce se spojenci jim proto vadí.

Na to ale zareagoval včera lidovecký ministr Daniel Herman. Ten v Poslanecké sněmovně řekl: „Komunisté měli čtyřicet let čas na to, aby tuto zemi zdevastovali morálně a hospodářsky takovým způsobem, že se z toho hrabeme dodnes. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která tady v roce 2017 zaznívá na půdě českého parlamentu. Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v parlamentu sedí.“

O ministru Hermanovi si můžeme myslet cokoli, ale podobná tvrzení mají obsahovat i školní osnovy. Učit by to pak mohla komunistická poslankyně Semelová, která byla původně učitelkou.

Nebetyčnou drzost pak předvedl ve čtvrtek komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Ten ministru Hermanovi vzkázal, ať si „pindy“ nechá na srazy sudeťáků. Je vskutku nehorázností, že něco podobného si dovolí říkat někdo, kdo mlátil jako policajt před revolucí lidi volající po svobodě. To byl právě Ondráček. Měl by chodit za to kanalizačním systémem, ale místo toho řádí ve sněmovně.

K čemu vlastně komunistická strana je, na to by si měli odpovědět především její zbloudilí voliči. Horlivě u nás plní propagandistické zájmy Ruska, Číny či Severní Koreje. Odmítá spojence v NATO na jakékoli úrovni. Žádné zásadní ekonomické návrhy nepředkládá. Skutečně pouze dělá ostudu a je nepřijatelné, že sedí v Poslanecké sněmovně. V tom má Herman pravdu. Některé strany, které s KSČM spolupracují na úrovni krajů, by se měly proto zamyslet nad tím, zda s něčím tak proradným mají vůbec hovořit.