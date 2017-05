JXD se omlouvá čtenářům: Melanie není feministka, ale hulvátská arogantní křesťanka | Reflex.cz

Dvakrát po sobě jsem zde chválil Melanii Trump za to, že prosazuje ideál moderní emancipované ženy. Mýlil jsem se a čtenářům se proto omlouvám za chybnou interpretaci. Melanie není moderní feministka bořící omezená dogmatická tabu, ale bigotní křesťanka, co kašle na všechna ostatní náboženství.

Strašně nerad přiznávám, že jsem se mýlil, a tak mi doslova zatrnulo, když jsem zahlédl společnou fotografii manželů Trumpových s papežem. V tu chvíli jsem totiž pochopil, že jsem se hned dvakrát seknul a nechal se strhnout prvotním dojmem.

Podívejte se, jak se Melania odmítla chytit s Trumpem za ruku:

Když Melanie se svým manželem navštívila Saudskou Arábii, kde je státním náboženstvím islám a kde leží nejsvětější místa islámu, vyšla z letadla s nepokrytou hlavou. Není to tam zakázáno zákonem, ale předpokládá se, že se tak budou ženy oblékat – i cizinky. A skandinávské političky to pravidelně činívají. Chápal jsem Melaniino gesto jako projev moderní, emancipované ženy, která hodlá svůj životní postoj, svou nezávislost na iracionálních konceptech typu náboženství, projevit naplno a nahlas a demonstrativně se rozhodla ukázat Saudům a celému světu, že koncept emancipované ženy je minimálně stejně (byť podle mého soudu dokonce mnohem více) legitimní jako koncept pokorné islámské manželky. Myslel jsem, že ač bývalá modelka, tak dělá politiku – politiku ženskou, politiku kadeřemi, ale politiku více než záslužnou. A chválil jsem ji za to.

Když Melanie se svým manželem navštívili Zeď nářků, nejsvětější místo judaismu, opět dorazila s nepokrytou hlavou – a já jsem úplně jásal. Nevidím velký rozdíl mezi tím, že v Saudské Arábii si musí ženy v souladu s islámem zakrývat hlavu a obličej, zatímco u Západní Zdi si v souladu s judaismem mají vdané ženy zakrývat hlavu. A tak jsem se mylně domníval, že Melanie dává najevo svou nestrannost a okázale ignoruje staré iracionální zvyky, které omezují ženu. I opět jsem napsal oslavný článek, že se neoblékla tak, jak se od žen u Západní Zdi předpokládá a jak se při návštěvě toho místa vymódila například Hillary Clintonová. Že se prostě Melanie nehrbí před žádným náboženstvím.

No a pak jsem uviděl společnou fotografii, na které je papež, Trump a Melanie s hadrem na hlavě, a pochopil jsem, že je všechno úplně jinak, že já jsem ukvapené pako a že Melanie je křesťanská slepice, která se okázale a ochotně podřizuje iracionálním principům slušnosti svého náboženství, zatímco ty samé (byť ne nařízené) požadavky jiných náboženství okázale ignoruje. Pokud chodí prostovlasá jednak mezi muslimy, jednak (jako vdaná) ke Zdi nářků, bylo její povinností přijít prostovlasá i k papeži. Nestalo se. Takže její nepokrytá hlava v Saudí a u Zdi fakt nebyla gestem emancipované ženy, ale arogancí křesťanky, která okázale dodržuje normy slušnosti jen u toho svého náboženství, u své vlastní iracionality, a na jiné kašle.