Svoboda projevu i po projevu musí platit i pro Miloše Zemana | Reflex.cz

Rozhodně nejsem příznivcem Miloše Zemana a dnešního Hradu vůbec, nicméně mne negativně zaujal včerejší TV výrok předního lidovce Mariana Jurečky. Prezident Miloš Zeman by podle zmíněného 1. místopředsedy KDU-ČSL neměl znovu vůbec kandidovat. Dodejme, že tuto nešťastně agresívní „průpovídku“ uvedl Jurečka v populárním diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Takové vyjádření na veřejnoprávní TV shledávám krajně nevhodným a de facto nedemokratickým. Nepřibližuje se ve svých důsledcích lidovecký lídr svou rétorikou k těm politikům, které takto napadá? Nejde zde k nabádání k nedemokratickému (a rozhodně nikoliv hodnotově prozápadnímu) omezení politické soutěže?

Jak Jurečka odůvodnil svůj protizemanovský návrh?

Bodrému místopředsedovi KDU-ČSL mj. vadí, že hradní kancléř Vratislav Mynář je stále ve funkci bez bezpečnostní prověrky, v tom s Jurečkou souhlasím. Avšak nevidím v tom raison d’être pro jeho „nekandidaturu“ (abych použil slovník bývalého prezidenta Václava Klause), ale určitě je to vážný důvod se zamyslet, zda Zemana volit.

Dále však do plachet své kritické lodi Jurečka poslal vítr (či spíše nedělní uragán) ohrožující de facto svobodu slova. A tady musíme být velice opatrní.

Jurečka uvedl, že mu překážejí „vtípky“ prezidenta s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na téma likvidace novinářů.

Dokonce i sám Jurečka Zemanovy výroky (a nijak nepopírám, že nejsou kdovíjak zdařilé či humorné) vnímá jako „vtipy“, tedy nevážná tvrzení. A kvůli tomu by neměl znovu kandidovat? Nejde Jurečka s řečnickým kulometem na mravence?

Komu Zemanovy vtípky a bonmoty vadí, ať jej prostě nevolí, to je prazáklad demokracie! Ale verbálně mu bránit v kandidatuře, to mi přijde hloupé a v demokratickém právním státě nepatřičné.

KDU-ČSL vnímám obecně a dlouhodobě jako relativně sympatickou politickou stranu, nicméně výše citovaný výrok se jejímu prvnímu místopředsedovi opravdu nepovedl.

Nezbývá mi než zakončit dnešní glosu voltairovským: Nesouhlasím s tím, co (obvykle) říkáte, pane prezidente, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat!