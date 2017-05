Donald z Arábie: Trump to dělá chytřeji než Obama, říká muslimům, že své radikály musí zničit sami | Reflex.cz

Donald Trump při cestě do Saúdské Arábie a Izraele několikrát pozitivně překvapil. Na rozdíl od svých předchůdců George W. Bushe a Baracka Obamy v souvislosti s islamismem a terorismem nepředstíral žádný idealismus, nepoužíval bushovskou ostrou rétoriku, ani absurdní obamovské předstírané mesiášství. Nový americký prezident popsal situaci jasně: Nenechá Ameriku zatáhnout do další velké války v islámském světě. Spojené státy zde budou hrát velmi důležitou roli, jenže vzkaz zněl jednoznačně – musíte si poradit především sami.

Trump daleko více, než se čekalo, nastavil pravidla, za kterých se nejsilnější supervelmoc bude v muslimském světě a konkrétně na Blízkém a Středním východě i v severní Africe angažovat. Na rozdíl od Bushe si nehrál tolik s pojmy „svoboda a demokracie“, ani jako Obama neříkal, že Amerika bude stát na „té správné straně historie“.

Poměrně překvapivě volil Trump mimořádně uvážlivá slova, když hovořil o samotném islámu. Nenechal se vyprovokovat k drsnému odsouzení tohoto náboženství jako takového, jak to často dělají politici v Evropě. Nepletl si islám a radikální islamismus. Oddělil je.

Podle projevů v Saúdské Arábii a Izraeli už můžeme tušit, čeho se v případě regionu, který tolik ovlivňuje Evropu, za prezidenta Trumpa dočkáme.

Izrael, a to by mělo pro Evropu sloužit jako čítankový příklad, je největším spojencem v oblasti. Je to hráz proti radikalismu a extremismu. Chvílemi bylo až dojemné, jak Izraelci konečně pookřáli, že někdo je skutečně „s nimi“. A nebylo to jen proto, že Trumpova dcera Ivanka konvertovala k judaismu.

Hlasité varování vyslal americký prezident Íránu. Už v prezidentské kampani o něm hovořil jako o „zlu“ a v tom správně pokračuje. „Všechny národy musí spolupracovat na izolaci Íránu… a modlit se za den, kdy íránský lid dostane spravedlivou vládu, kterou si zaslouží,“ tvrdil Trump. I proto byly podepsány zbrojní dohody se Saúdskou Árábií, které se mnohým nelíbí. Ta je sice nedemokratickým režimem, ale je to největší vojenská reálná protiváha Íránu v oblasti.

Je zajímavé, že Donald Trump nejrůznější islámské monarchie a diktatury neškolil v oblasti demokracie a jak se dalo pochopit z jeho náznaků, nebude na ně primárně útočit přes oblast lidských práv. Amerika na ně nezapomene, ale prezident řekl, že „naše partnerství zlepší bezpečnost díky stabilitě, nikoli jejím radikálním narušováním. A pokud to bude možné, budeme usilovat o postupné reformy, ne o náhlou intervenci.“ Tím podle všeho narážel na Libyi, kde vojenský zásah Západu vyvolal nekonečný chaos a anarchii.

Trump v posledních dnech také několikrát varoval, že Spojené státy nebudou nést enormní finanční a lidské zatížení související se zničením islámských teroristů a radikálů. „Státy na Blízkém východě nemohou počítat s tím, že americká moc za ně rozdrtí jejich nepřítele. Tyto státy se musí samy rozhodnout, jakou budoucnost chtějí pro sebe a pro své děti.“

To je snad nejdůležitější vzkaz, který Donald Trump na Blízkém východě zanechal. Spojené státy konečně říkají, a to je opět poučení pro Evropu, že muslimové musí své radikály zničit sami, jinak se žádného řešení nedočkáme. Zda se to stane, to už bude jiný příběh.