ODA použila pro kampaň rodinu z fotobanky. Její zakládající člen JXD: Jděte k šípku! | Reflex.cz

Časopis strany ODA vs. zahraniční weby

Nechtěli jsme nic strašného, nechtěli jsme legalizovat konzumaci pečených dětí ani uzákonit nucenou sodomii. Pokud si pamatuji – a s věkem jsou najednou zážitky z časného mládí jasnější a bližší – tak jsme chtěli stranu, která by zastupovala nás, lidičky z Bubenče, Dejvic a podobných čtvrtí. Tehdy začínající ODS nám nevoněla, protože jsme ji (v podstatě oprávněně) chápali jako reprezentanta velkého kapitálu, stranu bohatých podnikatelů. A my, kteří ODA zakládali, jsme nebyli ani bohatí, ani podnikatelé. Byli jsme dejme tomu drobná střední třída. Lidé, pro které jsou hodnotou vzdělání, každodenní práce, slušnost, civilizovanost, osobní občanská angažovanost a občanská společnost bez té pachuti, které termínu občanská společnost daly nevládky.

To je nářez: Ruská vládní propaganda zaútočila na opozici přes rockové a rapové písně

Byli jsme prostě takoví – poeticky řečeno – dělníci pera a klávesnice, střední třída se vším všudy. Třída, pro kterou je klíčový pojem poctivost. To byly myšlenky, které nás tehdy vedly, to byly myšlenky, které mne jako postpubertálního zobáka z bolševické rodiny fascinovaly, to byly hodnoty, které hájil i ztělesňoval můj postpubertální guru Daniel Kroupa (přičemž doufám, že jsem jej tímto svým comming outem nezkompromitoval) či jeho kolega Pavel Bratinka.

Pak jsem se více a více stával novinářem a více a více mi bylo blbé být v nějaké partaji, a tak jsem se od ODA odpoutal tím nejjednodušším způsobem. Prostě jsem přestal platit příspěvky a dodnes mám schovaný dopis dalšího mého pubertálního gurua Michala Prokopa, že mi krzevá neplacení zaniklo členství. Netrvalo dlouho a zanikla celá ODA – neměla peníze. Byl to samozřejmě především výsledek aplikování skutečné slušnosti v politice – ODA „v tom neuměla chodit“, či lépe řečeno – její vedení „v tom“ chodit nechtělo. Takže se nekonalo žádné propojení s velkým byznysem, stranu neprorostly žádné ekonomické mafie, ale taky se nepodařilo sehnat na provoz. Takže ODA zanikla a já od té doby lituji, že v ČR není partaj zastupující střední třídu. Kalouskovu Topku tak samozřejmě chápat nemůžu.

Strana, jejíž šéf před pár lety propagoval kriminalizaci uživatelů marihuany a hlásal válku proti drogám, není zástupce střední třídy, ale parta klerofašistických buranů. A tak jsem s jistou nostalgií v srdci zaslechl, že se ODA pokouší znovu zformovat a vyrazit do politiky. Ta nostalgie mne však díky objevu kolegyně Leily rychle přešla.

V roce 2017 stranu obnovil úspěšný podnikatel a dobyvatel Severního pólu Pavel Sehnal. A začal vydávat stranický tisk (což je vždycky trochu podezřelé) a na obálce čísla, které se mi jako první díky Leily dostalo do ruky, byl normálně a na férovku podvod. Podraz na čtenáře, hloupý a snadno odhalitelný podvod, kdy nadšení členové strany na fotografii jsou ve skutečnosti profesionální modelové a ta fotka je koupená v agentuře. Tedy alespoň doufám, že je koupená, a ne kradená, ale to už je jen detail. To podstatné je, že se obnovuje strana postavená na poctivosti a už její úplný začátek je znečistěn malým usmoleným podvůdkem. Když se posurfuje po webu, pojednou zjistíte, že ti samí spokojení členové nové ODA:

- jsou pojištěni v Indii