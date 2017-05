Ministerstvo zdravotnictví lže, cunnilingus rakovinu nezpůsobuje! | Reflex.cz

Na Malostranské jsem narazil na plakát, který se pokouší nahnat strach mladým bisexuálně či homosexuálně orientovaným chodkyním, co ho míjejí. Ministerstvo zdravotnictví z neznámých důvodů začalo bojovat proti lásce ženy se ženou — a ani svůj boj neumí zdůvodnit!

Trafika na Malostranské, hned u východu z metra, je zdobena dvěma líbivými plakáty — přesněji jedním plakátem ve dvou vyhotoveních, jež trafiku ze dvou stran zdobí. Na plakátu je scénka a výzva, která musí naplnit nadšením každého heterosexuálního muže a každou homo- nebo bisexuální ženu. Plakát totiž zpodobňuje dvě opravdu hezká děvčata, jak se spolu jemnými dotyky (bohužel zatím oblečená) seznamují, a následuje provokativní otázka — výzva: Uděláš další krok?

Výzva s kombinací s něžnou fotografií nedává jinou možnost výkladu, než že dalším krokem (který dívky právě zvažují) je sex. Fotografie je otevřeně erotická, dívky mají v očích něhu i nesmělý chtíč, jejich dotyky jsou interpretovatelné jen jedním možným způsobem a není představitelné, že by při pohledu na tu fotku ve spojení s heslem „Uděláš další krok?“ mohl divák myslet na něco jiného než na lesbický sex. Rozhodně by nikoho nenapadlo, že tím dalším krokem by mohla být cigareta.

Přesto je plakát ve své spodní části „ozdoben“ varovným nápisem: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: Kouření způsobuje rakovinu!“ A to i v situaci, kdy na plakátu není žádná cigareta k vidění, dívky na obrázku nekouří, nečouhá jim z kapsy krabička cigaret, nikde se neválejí vajgly, žádná z děvčat nemá v ruce ani zapalovač a podle kvality pleti jsou to zjevně nekuřačky.

Ještě bych pochopil, kdyby na plakátu byli dva mladí muži, kteří se k sobě tulí. I když si osobně nemyslím, že by felace způsobovala rakovinu, vazba mezi varováním a modely by přece jen nějaká byla. Vazba přisprostlá, nevkusná, obscénní, hloupá, ale přece jen existující: Orálnímu sexu mužů — felaci — se skutečně kouření říká. Ale děvčata?

Není prokázáno, že by sex mezi ženami jakkoliv souvisel s kouřením, a už vůbec není prokázáno, že by cunnilingus způsoboval rakovinu. Taková rovnice neplatí ani v momentě, kdyby se této aktivity dopouštěl silný kuřák konzumující navíc kvanta uzenin. Takže holky, nebojte se a klidně ten další krok udělejte! A pokud si náhodou při tom budete dělat selfíčka, nezapomeňte mi je hodit do mailu!