40 procent voličů chce Babiše za premiéra. Co na to Gaussova křivka? | Reflex.cz

Agentura Kantar TNS na zakázku Práva uspořádala výzkum (mimo jiné) i postojů populace k osobě pana velkouzenáře Babiše v pozici příštího premiéra. Osmačtyřicet procent oslovených občanů nechce, aby byl Babiš po volbách premiérem. Přestože už měsíce doutná aféra kolem dluhopisů, přestože už týdny zuří aféra kolem odposlechů, tak skoro 41 procent oslovených občanů by Babiše za premiéra naopak chtělo. Takže po všech těch strašných faulech a sviňárnách, jež jsou na Babiše k dispozici, pořád ještě imponuje jedenačtyřiceti procentům národa do té míry, že by jej chtěli mít za premiéra.

Je samozřejmě možné a legitimní emigrovat do Mali, Eritreje nebo Demokratické republiky Kongo — tam mají politickou kulturu zhruba na stejné úrovni vyspělosti jako u nás, ale je tam mnohem tepleji. Takže pokud se část občanů, kteří by Babiše nevolili, v blízké budoucnosti přemístí do zahraničí, lze to jen chápat. Ale to je jen obrana před skutečností — jaké je však její vysvětlení?

Pokud očekáváte nějaký vtip, přejděte na jiný článek, následuje odstavec suché matematické nudy. Inteligence je v populaci rozšířena podle normálního nebo též Gaussova rozložení. Každý znak ovlivňovaný mnoha faktory je v populaci (a nejen lidské) rozdělen podle typické křivky, jíž říkáme křivka Gaussova. Středem Gaussova rozdělení ve znaku inteligenční kvocient (potažmo úspěšnost v testech inteligence, pro puristy) je hodnota IQ 100. Polovina populace je podprůměrně a druhá polovina nadprůměrně inteligentní.

Gaussova křivka má zákonitý průběh, s odchylkou (sigma) do tří skupin. Velmi četné, četné, řídké a pak to, co je za tím — nad či pod tři sigma, což je naprosté minimum lidí, 135 jedinců na deset tisíc lidí z každé strany křivky. U inteligence je jedna sigma patnáct IQ bodů.

A nyní pojďme počítat. K tomu, abyste chápali alespoň elementární politické souvislosti a volili rozumem, potřebujete IQ asi tak devadesát pět. Možná i víc, ale určitě ne míň. Jak je to v populaci? IQ 85—100 (hloupí) má asi 34 procent lidí a IQ v intervalu 85—95 (hloupější hloupí) asi pětadvacet procent lidí. IQ v intervalu 70—85 (úplně blbí) má asi čtrnáct procent lidí. IQ 55—70 (retardovaní a dementní) mají asi dvě procenta lidí, ale ty můžeme vynechat, protože nemají volební právo.

No a když si sečteme úplně blbé a hloupější hloupé, dostáváme se k hodnotám kolem čtyřiceti procent. Takže ano — počet sympatizantů kobliháře je totožný s počtem pitomců v českém národě. I podle normálního rozložení. Jeho sympatizanti jsou lidé, kteří slyší na heslo Prostě to vyřešíme a nevšimli si, že to heslo vlastně zní Prostě to nezdaníme.