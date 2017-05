Karel Steigerwald o prezidentově drsném bonmotu: "Nezlikvidujte Zemana!" | Reflex.cz

Prezidentů je na světě hodně, měli by se likvidovat. Likvidace je stará lidská tradice. Čas od času se objeví někdo, kdo ví, koho likvidovat. Bezbožníky, židy, kulaky, fotbalisty, lesbičky… seznam by byl dlouhý. Někomu se poštěstí, že své návrhy může uskutečňovat. Stalin, Hitler, Pol Pot… I tento seznam by byl dlouhý. Já návrh na likvidaci prezidentů, zejména jednoho, myslím jako drsný bonmot. Kdybych napsal, zlikvidujte Zemana, bonmot by to už nebyl. Výzva k likvidaci prezidenta je vážný trestný čin. Ale i výzva k likvidaci prezidentů, kterých je moc, je podle mě trestný čin navádění k trestnému činu. Vydávat tu výzvu za drsný bonmot může jen prezidentův pes Ovečník.

Proto raději nikdy nic o tom, kteří lidé se mají likvidovat, nenapíšu ani neřeknu, i když určité návrhy mám. Někteří lidé mě považují za jednoho z těch, které je třeba, podle Zemana likvidovat, jelikož se přemnožili. Mám v tomto směru velké obavy, zejména když to Zeman říká Putinovi. Ten je v zacházení s novináři machr. A v Číně, kde o likvidaci lidí vědí své! Uklidňují mě kamarádi, že jde jen o ten drsný bonmot. Ale co když ne?

Za drsný bonmot kolik prezidentů se má zlikvidovat a jestli mezi ně počítám i Zemana, bych patřil k soudu. Pokud bych to napsal. Byl by to zajímavý proces. Zeman chce likvidovat nás novináře, my zas je, prezidenty. A Zeman si začal! Soudce by se z toho mohl zbláznit. Jenže Zeman je nestíhatelný, kdežto já ano. Napíšu proto opak: nezlikvidujte Zemana. Všichni sice vědí, jak to myslím, protože se u toho ušklíbnu, ale jsem z maléru venku. Zeman ne. Pokušení sultánů jeho typu je veliké. Už Stalin říkal, je člověk, je problém. Žádný člověk, žádný problém. Koketovat s takovými bonmoty je pro prezidentské huby velmi neopatrné, ale inspirující. Jednou někdo Zemana pochopí a udělá z rakety země-vzduch raketu země-Zeman. To pak bude v Hradě žalu.