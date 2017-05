Miloš Zeman na cestách aneb Zaplatit kafe a chlebíčky za prezidenta je veliká čest | Reflex.cz

Podle vyjádření jednotlivých krajů se celkový účet za Zemanovy návštěvy v regionech vyšplhal už na 17 milionů korun. Prezident absolvoval během svého mandátu už celkem 48 cest, průměrné náklady na jednu z nich tak přesahují 300 tisíc korun. Zatímco místa, kam Zeman a jeho doprovod zamíří, si na Hradě vybírají dle vlastního uvážení, účty však míří rovnou na bedra zvolených hostitelů. A vše nasvědčuje, že se to měnit nebude ani do budoucna. Miloš Zeman totiž na dotaz, zda by se Hrad měl na financování jeho cest podílet, totiž prohlásil, že se nebude nikoho doprošovat, aby za něj zaplatil chlebíčky a příště by do takového kraje (který by chtěl příspěvek na úhradu nákladů) nejel. To, že mu kraje zaplatí bydlení a slavnostní večeře a rauty a mnoho dalších položek, Zeman jaksi zapomněl dodat.

Aby mně bylo rozuměno, předem zdůrazňuji, že proti cestování prezidenta po krajích nic nemám. Naopak, je dobře, když čas od času zavítá nejvyšší představitel státu i do odlehlých míst, aby viděl, jak se tam lidem žije. Dělal to kdysi Václav Havel a po něm i Václav Klaus, Zeman jen pokračuje v nastoupené tradici. Mám tu však několik výhrad, několik velkých „ale“.

Miloš Zeman oznámil svůj záměr ucházet se o další mandát na Hradě. Uvedl též, že nebude dělat žádnou kampaň, chodit do debat a nereagovat na výpady svých protivníků. Svá slova bohužel neplní. Hnůj na oponenty místo něj sice mete jeho mluvčí Jiří Ovčáček, ale návštěvy v krajích nejsou nic jiného než předvolební kampaň, neboť jejich velkou část tvoří mítinky na náměstních. Zatímco Zemanovi protikandidáti si za všechno musí zaplatit sami nebo sehnat sponzory, za Zemana to zaplatí všichni daňoví poplatníci.

Rozumím argumentu, že Zeman je nejvyšší ústavní činitel a jen využívá možností, které mu skýtá jeho úřad. V tomto ohledu však výhody svého úřadu zneužívá, chodí po hraně etiky, provokuje své okolí a oponenty. Zkrátka zkouší, co ještě lidé zkousnou, stejně jako když si testuje, kam až může ve svém výkladu Ústavy a manévrování v politickém prostoru zajít.

Nechápu, proč se Hrad zdráhá za cesty svého pána platit. Vždyť je neplatí ze svého, ale z rozpočtu, který mu přiklepne Sněmovna. Tedy opět z peněz daňových poplatníků. Když Zeman oznamoval několika stovkám vyvolených svůj záměr znovu kandidovat, uspořádal na Hradě traktaci za několik set tisíc korun. Na tohle peníze najde, ale aby si zaplatil své předvolební návštěvy na tuzemských náměstích, to už ne. Ať se potom lidé v jednotlivých krajích nediví, že regiony nemají dostatek peněz na opravu silnic druhé a třetí třídy, na výstavbu hřišť pro děti, na opravy chátrajících domů, na lokální programy pro seniory, děti a další drobné investiční projekty. Zkrátka, zaplatit útratu za prezidenta je čest...

Mně je samozřejmě známo, že Miloš Zeman každý měsíc odvádí třetinu svého platu do Prezidentského fondu a z něho přispívá na Klokánky (zcela původně přitom mělo jít o fond umořující státní dluh). Ale kromě něj tak velké částky do fondu nepřispívá nikdo, třeba jeho věrní či spolupracovníci do něj posílají v poměru ke svým příjmům drobné. Prezident přitom kdysi hrozil podnikatelům, že pokud mu nepřispějí do jeho fondu, nebude je brát na zahraniční cesty. Vida, ani to nezabralo a peníze skokově nepřibývají. Ale to jen na okraj.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček slíbil, že další cesty prezidenta se budou probírat na letní schůzce v Lánech se hejtmany. Počkejme si tedy na výsledek. Nicméně, abychom na prezidentovi nehledali jakoukoliv záminku ke kritice a vyjádřili respekt k jeho úřadu, navrhnul bych následující řešení. Až příště Miloš Zeman se svou manželkou pojede na nějakou návštěvu do regionu, ať kraj zaplatí – jako výraz úcty - všechny výdaje spojené se servisem jen a pouze pro první pár. Ostatní ať zaplatí prezidentská kancelář. Takové řešení totiž může přinést i jeden zajímavý výsledek. Prezidentská delegace totiž může značně prořídnout a někteří lidé, kteří jsou jejími členy jen do počtu a do krajů jezdí jen tak na výlet, zůstanou z důvodu racionálních úspor a zjištění jejich skutečné pracovní náplně doma a na Hradě zatím mohou v klidu přerovnávat šanony či třídit dokumenty.

