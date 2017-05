Proč i buddhisté někdy sáhnou po zbrani | Reflex.cz

„V hlavním městě provincie Pattani je hotel My Gardens oblíbený u turistů. Přišel jsem tam, abych shromáždil názory lidí na zabíjení buddhistických mnichů. V tento den byl hotel téměř prázdný, lobby prázdná, s výjimkou dvou policistů, kteří byli oddaní thajští buddhisté. Protože jsem chtěl získat jejich pohled na pokračující násilí, posadili jsme se v trojici dohromady. Vysvětlili, že jsou pravidelně nasazeni v hotelu My Gardens, protože povstalci začali bombami útočit na místní podniky. Ekonomika, jak říkali, byla důležitým faktorem současného násilí. Chudoba vyvolala zoufalství, které prohloubilo krizi.

Ale když jsem se jich zeptal na útoky na buddhistické mnichy, jejich chladná analýza se změnila ve vášnivé pobouření. Říkali, že zavraždění buddhistického mnicha je ta nejhorší věc, kterou může člověk dělat - a kdyby chytili pachatele, zabili by je. Vyjádření takového vzteku a jejich ospravedlnění násilí v reakci na útok na buddhistické mnichy bylo šokující. Já, stejně jako mnozí další, jsme si mysleli, že buddhisté jsou mírumilovní a že jejich náboženství odmítá násilí.“

16. října 2015 hlavní mnich prestižního Mramorového chrámu v Bangkoku zveřejnil na své facebookové stránce pobouření nad nejnovějšími útoky na buddhistické mnichy v jižním Thajsku. Phra Apichart Punnajanto tvrdil, že situace vyžaduje násilnou reakci: za každého buddhistického mnicha, který by byl napaden, by měli buddhisté spálit jednu mešitu. Punnajanto nebyl první mnich, ani poslední, který ospravedlňoval násilí v buddhismu.

V Thajsku je v populaci přes 93 procent buddhistů a je to druhá nejvíce buddhistická země na světě za Kambodžou. Nicméně ve třech nejjižnějších provinciích na jihu je tomu naopak. Násilí trvající od roku 2004 je poslední kapitolou staletého konfliktu mezi thajskou vládou a jižním regionem. Tam obyvatelstvo tvoří z 80 procent malajští muslimové. Po staletí bojovali malajští muslimové za politickou nezávislost.

V konfliktu bylo zabito více než 6500 lidí. Většina obětí jsou umírnění muslimové, i když tato čísla nezachycují dopad násilí na menšinovou buddhistickou populaci. Mnoho buddhistických rodin čelilo násilí, nebo bylo zastrašováno, takže opustily celý region.

Klesající počet buddhistů v jižním Thajsku vedl k poklesu počtu buddhistů, kteří se stanou mnichy. Toto zmenšující se číslo, spolu s násilím proti buddhistickým mnichům a laikům, vedlo mnoho Thajců k tomu, aby dospěli k názoru, že buddhismus je ohrožen. Buddhisté považují útok na mnichy za útok na životní sílu jejich náboženství. Zdá se jim, že buddhismus je třeba chránit - v případě nutnosti i násilím.

Nedávné násilí vyvolané buddhisty v místech, jako je jižní Thajsko, šokovalo mnoho lidí. Autor říká, že když přednáší o těchto událostech, lidé se často ptají, zda jsou to "skuteční buddhisté“. Násilí neodpovídá běžným západním představám o buddhismu, které je naprosto mírumilovný. Jenže oni to jsou "praví" buddhisté a mnozí jsou i mnichy. Problémem je, že podání o "pokojném buddhismu" je chybné. Zabraňuje nám porozumět příčinám násilí.

Taková vyprávění o buddhistické pasivitě a duchu oběti, která jsou šířená v západní kultuře, jsou slepá vůči rozmanitosti v buddhismu a jeho dlouhé historii násilí.

Jak autor připomíná, podle západního pohledu není buddhismus ani tak náboženstvím v našem pojetí, jako je spíše filozofií. Ve Spojených státech žije tento názor od roku 1893 kdy se konal Světový parlament náboženství v Chicagu. Bohatí bílí občané USA poznali buddhismus od zenových japonských kněží a na Západě vzdělaných srílanských mnichů. Proto mnozí pojali buddhismus jako filosofii, která je duchovní a v souladu s vědeckým pokrokem. Po druhé světové válce přišla vlna spojená s beatniky a zájmem o tibetské záležitosti.

Buddhismus je součástí komerce, čajem počínaje a placenými meditacemi v klimatizovaných centrech konče. Zápaďané mnohdy nevnímají, že má toto hnutí v sobě v jeho asijské podobě také prvky protestu proti Západu. Když se v roce 1963 upálil vietnamský mnich v Saigonu, nebylo to to samé, jako protesty proti válce ve Vietnamu, jak si mnozí mysleli. Byl to protest proti vládě Ngo Dinh Diema jeho spojencům na Západě. Buddhisté se cítili pronásledováni prokatolickým postojem jihovietnamské vlády a sebeupálení bylo aktem obrany buddhismu.

Buddhisté se zapojovali do hnutí občanské neposlušností, třeba na Srí Lance. V roce 2013 se na titulní stránce magazínu Time objevil mnich U Wirathu s titulkem „Tvář buddhistického teroru“. Ačkoliv muslimové tvoří jen 4,3 procenta obyvatel, U Wirath a jeho stoupenci hlásají, že buddhismus a Myanmar (Barma) jsou ohroženy „islamifikací Asie“.

U Wirathu je členem Hnutí 969. Toto hnutí a Ma Ba Tha (Vlastenecká asociace Myanmaru) rozdávají brožury a pořádají kázání, kde se varuje před hrozbou islámu. Jejich činnost, která vyvolává strach z muslimů, pomáhá podněcovat barmské buddhisty k násilí, stejně jako k vražedným protimuslimským nepokojům v centrálním městě Meiktila v roce 2013, kdy zemřelo nejméně 40 lidí.

Předzvěstí násilí byly události v Rakhinském státu na západě Myanmaru. „Od roku 2012 bylo téměř 140 000 tamních muslimů zvaných Rohingjové vysídleno ze svých domovů v Rakhine. Většina z těchto Rohingjů byla deportována z domovů do speciálních internačních táborů. Kvůli hrozným podmínkám v těchto táborech novináři, jako například Nicholas Kristof z The New York Times, tvrdí, že buddhistické zacházení s Rohingy je genocidou,“ píše Michael Jerryson.

V roce 2015 obě barmské buddhistické organizace úspěšně lobovaly za prosazování probuddhistické legislativy. Mnoho mezinárodních skupin pro lidská práva tvrdí, že tyto nové zákony jsou diskriminační vůči menšinovým skupinám, zejména muslimům.

„Žádné náboženství nemá monopol na násilné stoupence, ani jedno náboženství nemá větší náchylnost k násilí,“ tvrdí autor. „Násilné chování vyvolávají podle něj spíše sociální podmínky, jako je chudoba a společenské změny a to bez ohledu na náboženství. Není náhodou, že chudší regiony a čtvrtě trpí vyšší mírou kriminality. Když lidé vidí, že se svět kolem nich mění, pak se lidé obrací ke svému náboženství, abych všem věcem dalo smysl. Někteří se na náboženství dívají jako na prostředek, který má pomoci zachovat to, co mají. Náboženství také poskytuje cestu k pochopení místa člověka ve světě a především povinností, jakým má člověk dostát.“

Abychom pochopili, proč někteří lidé ospravedlňují násilí, je důležité prozkoumat jejich názor na svět. V tomto případě způsob, jak buddhisté chápou a chrání to, co považuji pro sebe za posvátné. Ačkoliv je buddhismus velmi rozmanitý, všichni buddhisté uctívají tři klenoty: Buddhu, Dharmu (tedy učení) a Sanghu (mnišskou komunitu). Dokud tyto klenoty zůstanou ve světě, je tu stále možnost unikat z bludného cyklu znovuzrození. Buddhisté jsou přesvědčeni, že čas je cyklický a na konci každého velkého cyklu upadá. Buddhisté soudí, že jejich učení dává vládcům spravedlnost, společnosti rovnováhu a jedincům cestu ke spáse. Pokud tyto věci upadají, je to známka konce cyklu. Dalším znakem úpadku jsou zmenšující se stavy mnišské komunity.

Jerryson píše: „Za staletí došlo v buddhismu k obrovským změnám. Změna je jedním ze základních principů buddhismu: vše je nestálé. Některé změny jsou v souladu s modernitou, jiné jsou reakcí na ni. Každá buddhistická tradice se měnila podle své doby – a doba se stále mění. Existují však trvalé vzorce, které udržují krok s těmito změnami. Buddhističtí mniši v Číně počátkem 6. století vedli vzpoury na obranu buddhismu. Dnes mnichové v Thajsku, Barmě a na Srí Lance nadále bojují - násilně – za své náboženství a vyzývají své následovníky k akci. Cyklus násilí pokračuje i v této poslední fázi časového cyklu, kterým je Kalijuga, věk zkázy.“

Motiv toho, proč buddhisté někdy sáhnou po zbrani a buddhistický mnich spí s pistolí pod polštářem, je celkem jasný. Jedná se pokus bránit fyzicky sebe i sdílené hodnoty. Co je znepokojující, jsou spíše věci, které to přesahují, to znamená podněcování k fanatismu a vzbuzování nenávisti vůči nějaké skupině lidí. Tohle je něco, co je vlastní každé komunitě, která vyznává nějaký velký myšlenkový systém. Týká se to jak ateistů, tak stoupenců různých náboženství a je to prostě skutečnost se kterou musíme vždycky počítat.