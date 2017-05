Franouzské volby: Le Penová ani hackeři si volební drama zatím nevynutili | Reflex.cz

Macron sice začal období kampaně mezi oběma koly opravdu tragicky, ale postupně se dostal opět do formy. Bývalý ministr hospodářství za socialisty totiž očividně po postupu v prvním kole již podlehl představě, že má nástup do Elysejského paláce jistý, protože ho soupeřka z protestní Národní fronty Marine Le Penová nemůže nikdy porazit. Tomu odpovídala jak oslava v drahé pařížské restauraci La Rotonde, tak trochu arogantní debata s novináři, kteří mu na konto předčasného veselí kladli otázky na tělo.

Pak ho ještě Le Penová nachytala na švestkách v továrně firmy Whirpool, a to dokonce v jeho rodném kraji. Tam se odehrávala stávka dělníků proti chystanému přesunu provozu do země s levnější pracovní silou. Macron do továrny přijel jednat s vedením a šéfy odborů, Le Penová se zničehonic objevila přímo mezi stávkujícími prostými dělníky a ve výborné atmosféře s nimi rozehrála jedno ze svých klíčových témat – kritiku globalizace, která podle ní bere v zemích jako je Francie lidem práci.

Krátká zápletka

Dobrý nástup Le Penové do druhého kola kampaně se začal odrážet i ve změně preferencí, kdy kandidátka populistické Národní fronty začala postupně dotahovat náskok svého soupeře. V prvních dnech stahovala téměř denně jedno procento. Jenže Macron začínal s téměř dvojnásobnou podporou, takže měl dost času, aby svou kampaň dostal zpátky na nohy.

Jeho velký náskok totiž stál na faktu, že většina voličů, jejichž kandidáti v prvním kole vypadli, dává přednost nepříliš vyprofilovanému Macronovi před radikální Le Penovou. Ženě, která by se v případě vítězství stala vůbec první prezidentskou země galského kohouta, se podařilo získat explicitní podporu jediného ze silnějších kandidátů, a to jen „pětiprocentního“ Nicolase Duponta-Aignana, kterému Le Penová musela slíbit, že ho v případě úspěchu jmenuje premiérem. Ale ani to podle prognóz nepřesvědčilo všechny původní voliče tohoto pravičáka s protiunijním programem, aby šli nyní volit dceru zakladatele Národní fronty.

Zajíc v pytli

Pro Macronovu kampaň je příznačné, že on kandidáta na premiéra nepředstavil. Prý už ho má vybraného, ale do druhého kola bude mlčet jako hrob. Nejenom v tomto ohledu tedy Francouzi s Macronem kupují pověstného králíka v pytli. Jasná je jeho silně proevropská orientace, ale tím to pomalu končí. Bývalý ekonom z banky Rotschild ovšem i díky tomu zatím bere většinu původních voličů kandidáta tradiční pravice Francoise Fillona, kandidáta socialistů Benoit Hamona, ale i nejvíce voličů od komunistického voliče Jean-Luca Mélenchona. Posledně jmenovaný sice veřejně Macrona nepodpořil, a naopak vypsal hlasování mezi svými příznivci, kteří se nejčastěji (36 %) vyslovili proto odevzdat v druhém kole „bílý“ lístek, což znamená nepodporu obou finalistů. Mélenchon ale zároveň apeloval na své voliče, aby neudělali tu strašnou chybu podpořit Le Penovou.

V druhé části kampaně navíc Le Penová udělala několik chyb. V jednom svém vystoupení použila části Fillonova projevu a byla obviněna z plagiátorství. Možná to měl být tah, jak oslovit Fillonovi hodnotově konzervativní voliče, ale dopadlo to spíše opačně. Asi poslední šancí na zásadní zvrat proto byla středeční televizní debata obou kandidátů. Le Penová v ní ovšem nepřesvědčila. Průzkumy po ní signalizují naopak posílení Macrona, který dokonce vede v odpovědi na otázku, který z kandidátů více rozumí problémům obyčejných lidí, což je pro populistku Le Penovou opravdu špatná zpráva. Teď už může věřit snad jedině v to, že velký náskok Macrona ukolíbá jeho voliče a ti zůstanou masivně doma. Jenže průzkumy, které byly v prvním kole velmi přesné, signalizují, že v neděli, kdy se volí v kontinentální Francii, k urnám přijde přes 70 % francouzských voličů.

Hackeři na scéně

Šanci Le Penové, která podle všeho zůstává jen v oblasti teorie, může proto trochu zvýšit hypoteticky snad jen dnešní ranní oznámení štábu Emmanuela Macrona, že hackeři zaútočili na jeho počítače a začínají zveřejňovat interní informace z jeho kampaně. Na průlom je ale asi pozdě, i kdyby v interních informacích bylo něco opravdu třaskavého. Macronova kampaň navíc tvrdí, že ve zveřejněných dokumentech jsou vedle opravdu „hacknutých“ věcí také mnohé podvrhy. Zda útok, podobný těm před volbami v USA, bude mít nakonec vliv jedním či druhým směrem, uvidíme v neděli v osm večer, kdy začnou být zveřejňovány výsledky.