MF DNES obětovala pěšáka. Ale co generálové? | Reflex.cz

Je velice těžké zastávat se někoho, kdo se zachoval jako naprostá svině, pošlapal veškeré etické normy své profese a udělal z novinařiny propagandistickou metlu. Onen hříšník, do včerejška komentátor MF DNES Marek Přibil, ale nejednal sám!

Komentátor MF DNES Marek Přibil se zachoval jako naprostá svině, porušil všechny představitelné etické normy novinářské profese. Chodil se s vlastníkem listu, v politice angažovaným oligarchou, radit, co o oligarchových politických kumpánech a nepřátelích napsat do novin. Je to porušení elementárních zásad slušnosti novináře a jeho aktér bezesporu je mravně zavrženíhodný, zkompromitovaný.

Ovšem ani v nejbujnější fantazii by, myslím, nikoho nenapadlo, že pan Přibil své sviňárny provozoval z privátní motivace a bez vědomí vedení MF DNES. Ba právě naopak — jak ukazuje nahrávka, kde Babiš posílá přes Přibila vzkaz jednomu z top managerů DNES —, Přibil fungoval jen jako nenápadný poslíček mezi špičkami DNES a Babišem. Ta svinstva, která s Babišem domlouval, dělal pro své šéfy z DNES.

Je zcela nepředstavitelné, že takové věci, jako rozhodovat o zveřejnění či odložení zveřejnění nějakých kompromateriálů na politiky, by mohl dělat řadový redaktor bez vědomí vedení listu. Právě naopak — je zjevné, že Babišovy vzkazy a pokyny nebyly určeny jen osobě nebohého Přibila, ale především jeho velitelům, hlavním agitpropčíkům mediální divize Agrofertu. Když se však celý skandál provalil, tak chudák novinář dostal roli obětního beránka.

Ano, dělal sviňárnu — ale tu sviňárnu od něj někdo z jeho nadřízených chtěl a on to pro své nadřízené dělal. Proto je pokrytecké, licoměrné a neetické, že se teď MF DNES tváří, že se očistí vyhazovem pro poslíčka. To je sice hloupý, politováníhodný a zavrženíhodný, ale pořád jenom pěšák.

Odejít ze světa médií by tedy neměl jen on, ale především jeho šéfové, kteří ho pro instrukce od Babiše posílali. Prostě — kdyby měli pánové z vedení MF DNES alespoň zrnko cti v těle, tak spáchají harakiri loveckým salámem, a nevyhazují zoufalce, co pro ně dělal špinavou práci.