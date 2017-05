Pálení čarodějnic: Nesmyslný obřad, ke kterému Brusel mlčí! | Reflex.cz

Pálení čarodějnic je dost nesmyslný zvyk. Je to cynická vzpomínka na časy, kdy církev čarodějnice skutečně upalovala. Byly jich statisíce, poslední před dvěma stoletími čili nedávno. Oslavovat to dnes velkými ohni a masovým opilstvím je podivné. To budeme za sto let jednou ročně oslavovat likvidační tábor Auschwitz? Bylo tam také masové pálení lidí, skončilo před sedmdesáti lety.