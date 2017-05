Andrej Babiš straší: Nastane totální paralýza státní správy, budou-li volby předčasné | Reflex.cz

Vicepremiér Babiš v reakci na rozhodnutí premiéra Sobotky podat demisi vyřkl v Českém rozhlase pozoruhodná slova: pokud by prý byly volby dříve než v řádném říjnovém termínu, „nastane totální paralýza státní správy“, nechápe, jak by někdo mohl třeba připravit státní rozpočet. Opravdu hrozí byrokratické správě našeho státu cosi tak vážného, jako totální paralýza?!

Byli to politici právě téhle koaliční vlády, kdo nám tvrdil, že díky přijatému zákonu o státní službě s definitivou úředníků bude státní správa konečně odpolitizovaná, a tudíž ušetřená otřesů při každé změně vlády. Vzduchem létala slova jako kontinuita, stabilita, jistota. A teď najednou vicepremiér varuje, že ta jiná, nová, lepší státní správa je ohrožena paralýzou (dokonce totální) jen proto, že jedna politická garnitura dává demisi a volby by se teoreticky mohly konat o pár týdnů či měsíců dřív, než se původně předpokládalo? To snad ne!

Co přijde po Sobotkově demisi komentuje Bohumil Pečinka:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohumil Pečinka o tom, co přijde po pádu vlády • VIDEO Martin Bartkovský

I přes vážné varování vicepremiéra, my, občané, můžeme dál v klidu usínat. Hospodářství si pošlape dál, investoři stále budou považovat českou ekonomiku za stabilní. Také česká koruna, která sice po oznámení demise o pár haléřů oslabila, se zase obratem vrátila na své. Tak jaképak strachy.

A konečně: díky za každé ráno, kdy vláda, která má neustálé nutkání něco regulovat, usměrňovat, zakazovat a přikazovat, končí. Ačkoli může pracovat i v demisi, jsou vztahy v koalici natolik pokažené, že se jí ani její sněmovní většině už stěží podaří cokoli podstatného schválit. Není to snad dobrá zpráva?