Sobotka je hráč! Překvapil a místo (ne)odvolání Babiše ohlásil vlastní demisi | Reflex.cz

Sobotkův projev na tiskové konferenci byl překvapivý. Krom několika úvodních slov, kde pochválil svou vládu za veškeré dobro v zemi, byl i překvapivě dobrý.

Když se Sobotka vypovídal ze svých zásluh, začal relativně jasně a srozumitelně vypočítávat neúnosnost dalšího působení Andreje Babiše ve vládě. Dikce byla jednoznačná a směřování nezvratné: Odvolá ho!

Co přijde po Sobotkově demisi komentuje Bohumil Pečinka:

Bohumil Pečinka o tom, co přijde po pádu vlády • VIDEO Martin Bartkovský

Pak ale jakoby po sobotkovsku úplně otočil a ohlásil, že odvolání Babiše by z ministra financí udělalo mučedníka a to by byl nesmysl, který by Babišovi jen pomohl.

Jenže pak prudce zatočil a oznámil, že i když Babiše nejde odvolat, vláda takhle dál fungovat nemůže. A oznámil vlastní demisi, a tedy demisi celé vlády.

Sobotka vytáhl možnost, jíž se snad nikdo nezabýval. A čistě politicky ji zřejmě vytáhl úplně správně. Nedá Babišovi prostor udělat ze sebe „mučedníka“, ale zároveň ani na své hlavě nenechá veškerou odpovědnost. Donutí Babiše znovu vyjednávat nebo ho odhalí jako toho, který odpovědnost ve skutečnosti vůbec nechce.

A ještě k tomu do velmi obtížné role postavil prezidenta Zemana, dalšího svého protivníka.

Sobotka zkrátka někde doma našel koule a překvapil. Je to hráč!