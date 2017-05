Inspekce kontrolovala zakázané pamlsky ve školních bufetech. Výsledek je k zblití | Reflex.cz

Takhle si platíme odborníky z daní, protože ředitelé škol jsou podle ministerstva zjevně nesvéprávní a nejsou schopni se s rodiči (ti jsou taky nesvéprávní) domluvit a na základě domluvy usměrnit své školní bufety sami. Anebo usoudit, že to stejně nemá smysl – jako by si cestou domů neměly šanci v nejbližších potravinách zkazit žaludek samy děti. Vše musí být centrálně řízeno a zakazováno.

Neříkám – kdyby tam prodávali alkohol a drogy, ale máslo, tučné sýry a slazené jogurty? To musí kontrolovat Česká školní inspekce?

Soukromníci jsou nebezpeční

„...trend zakládání nových škol v Praze a v Brně je už významný a nebezpečný,“ citovaly nedávno náměstka ministryně školství Stanislava Štěcha Hospodářské noviny. Myšleny byly základky.

Jistě, jistě, tuhle socialistickou logiku známe. Děti se nám rozdělí na kasty podle toho, jakou navštěvovaly školu. Navíc by se v soukromých školách mohlo učit trochu jinak. A to my nepotřebujeme. Všechny děti musí být stejné!

Ještě bývalý ministr školství Marcel Chládek si vyšlápl na veřejné základní školy kvůli tomu, že za poplatek nabízely navíc výuku cizího jazyka nebo přímo v cizím jazyce. Běda, jak by se někteří žáci na státních školách mohli naučit něco navíc!

Možná proto ten zvýšený zájem rodičů o soukromé základní školství.

Zmíněný náměstek Štěch dělá teď všechno pro to, aby další soukromé základky už nevznikly. Soukromníci jsou totiž strašlivě nebezpeční, jak už víme z poválečných dob. Nejlepší bude, když to všechno bude řídit náměstek v Praze. Nevadí, že spousta žáků nerozumí psanému textu, neumí převést slovní úlohu na rovnice a nezná základy angličtiny, hlavně aby ti smradi nejedli ve školách snídaňové cereálie nebo šunku pro děti!

Komu by se z toho nechtělo zvracet.

