Který blbec vymýšlí reklamy na Facebooku? | Reflex.cz

Především upozorňuji - já si nestěžuji na to, že nás Facebook šmíruje, že skrze cookies mapuje naše pohyby po Internetu, a že ví skoro o všem, co na netu děláme. To pramení ze samé podstaty Internetu a sociálních sítí, s tím musí každý počítat. Mne však nyní opravdu zaujalo, jak nás Facebook šmíruje blbě a jak jeho margetingoví specialisté myslí kolenem.

Celé to začalo prozaicky: Prochodil jsem si boty. Ty tak řečeno „do kanclu“ - tedy společenská obuv, kterou nosím na normální pohyb po městě. Říká se jim, tomu typu pánských bot, Oxford, a nejde s nimi nic zkazit k libovolnému pánskému oblečení kromě kraťasů, které však nevlastním. Proto si mohu celkem snadno tuto obuv kupovat přes Internet - číslo boty znám, střih tohoto typu obuvi je standardní a neměnný, a proto si je nemusím zkoušet. Tak jsem si naklikal, vzhledem ke své lakotnosti ve slevě, kvalitní značkové Oxfordy, zaplatil je kartou a nechal jsem si je poslat domů. V tu chvíli Facebook ožil a začal mi nabízet lákavé koupě. Od toho dne se mi zeď jen hemží reklamami na úplně přesně ty samé boty, které jsem si zrovna koupil, a to dokonce ve stejném obchodě, kde jsem nakupoval. A já jsem jako člověk, který ovládá elementární logiku, hluboce znechucen marketingovými specialisty, kteří pro Facebook tvoří algoritmy pro umisťování reklamy.

Myslí si sakra Facebook, že mám šest nožiček, takže po nákupu jednoho páru bot budu potřebovat ještě nejméně dvoje úplně stejné? Jaká je pravděpodobnost, že si těsně po nákupu jednoho páru bot uživatel koupí další, ty samé? Vcelku chápu, když si přes Síť někde v aukci koupím grafiku, tak že se mi následně na Facebooku objevují reklamy na všechny možné aukce obrazů. To je v pořádku - když si člověk koupí výtvarné dílo, je pravděpodobné, že si bude chtít koupit ještě nějaké další výtvarné dílo - jiné. Jak však může někoho napadnout, že si člověk, který si koupil určitý typ bot, vzápětí koupí ještě jedny stejné? Já tam vidím obrovskou logickou chybu a nemůžu si pomoct: Po mém nákupu by bylo přece na místě mi k novým botám nabízet ponožky, leštidla nebo kalhoty - a určitě ne ty samé křusky, které jsem si koupil předevšírem!

Takže prosím všechny mladé levičáky, aby přestali naříkat, že nás Facebook manipuluje a svádí nás k nákupu. Realita ukazuje, že spíše než ďábelští manipulátoři jsou markeťáci Facebooku obyčejní troubové.