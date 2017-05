Zázrak! Podvodná „astrální aplikace“ vrací peníze! | Reflex.cz

Když píšu o šmejdech, málokdy se podaří dosáhnout, aby přestali okrádat lidi. A to, že by podfukem získané peníze ošuleným zákazníkům vrátili, jsem snad ještě nikdy nezažil. Takže máme malou premiéru faktu, ž i v Česku začínají mít spotřebitelé naději na vlídnější zacházení.

Nedávno jsem psal o malware, které napadá mobilní telefony běžící na Androidu a možná i další systémy, ty jsem ale nezdokumentoval. Aplikace se nainstalovala s nějakou „nakaženou“ hrou zdarma, samozřejmě bez vědomí uživatele, a jak se v mobilu uhnízdila, začala vytáčet zpoplatněné telefonní číslo 900 xxx xxx. Dělala to tak šikovně, že se její volání v mobilu ani nezapisovalo do odchozích hovorů, a to, kolik bez svého vědomí provolal, se nešťastný klient dozvěděl až z měsíčního vyšetřování.

Aplikace se celkem rozšířila, takže na serveru vyhledatcislo.cz bylo k tomu inkriminovanému telefonnímu číslu opravdu co číst:

- Neuskutečněné „hovory“ na telef. čísle desetiletého syna za 2500 Kč!

- Tak mě to přišlo na 5208 Kč. Myslel jsem, že dostanu infarkt, když jsem si rozklikl vyúčtování. Syn si to pravděpodobně stáhl s hrou. Nikam nevolal. Okamžitě jsem to nechal zablokovat u operátora. Telefon jsem převedl zpět do továrního nastavení. Zvažuji podání trestního oznámení.

- NEVYKAŠLEME SE NA ŠMEJDY!!! Když se ozvete, peníze vám asi vrátí (minus asi 85 Kč za bankovní poplatek), ale pomozte ostatním, ať jim to neprochází.

Náš čtenář, jehož syn patřil k postiženým, však začal jednat. Jednak napsal o své zkušenosti nám a za druhé začal intenzívně a rázně celou fakturu s nesmyslnou částkou za telefon reklamovat. Nejprve mu skutečně firma něco málo vrátila. Nyní, týden po masívní medializaci (zprávu o aplikaci od nás převzala řada médií), mi náš čtenář posílá vítězoslavný mail:

„Tak s radostí mohu konstatovat, že i za březen 2017 jsem uspěl a firma přijala moji reklamaci za astro aplikací automaticky uskutečněné hovory. Tentokrát jsem ovšem neplatil předem. Nejdříve jsem reklamoval. Pak mi přišla odpověď, že mám reklamovanou částku odečíst a fakturu zaplatit. Takže za únor a březen 2017 jsem těch téměř 7000 (6804) Kč dostal zpět.“

Je to skvělá zpráva, v minulosti bývalo navrácení peněz nějakými šejdíři v podstatě jenom utopií. Takže — když na nás někdo něco takového zkusí, reklamujme, medializujme, prostě, jak se píše v diskusi o astro aplikaci: Nevykašleme se na šmejdy! Má to smysl!