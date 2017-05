Macronova žena by v USA dostala třicet let vězení | Reflex.cz

Vracím se k cause, která mne nedávno pohnula k sepsání petice. K případu americké učitelky Jennifer, která si dala románek se svým studentem - středoškolákem, a byla za to „spravedlivým“ soudem plným křesťanského soucitu odsouzena na dvacet let. Kolik by dostala manželka francouzského kandidáta na prezidenta Macrona?

O co tenkrát šlo? Strašlivá zločinkyně byla třicetiletá Jennifer Christine Fichterová. Vystudovala Paxon High School v Jacksonvillu na Floridě v červnu 2003. Pak pokračovala ve studiu na University of Florida v letech 2003–2006, a udělala si tam bakaláře. Pak učila angličtinu na středních školách. Od roku 2007 byla zaměstnána na Robinswood Middle School na Floridě.

720p 480p 360p 240p REKLAMA První kolo francouzských voleb: Jak to probíhalo • VIDEO Reuters

Koncem roku 2008 ji ale vyhodili kvůli románku se studentem. Proto začala působit na Kathleen High School - pod tuto školu spadá mimo jiné i Central Florida Aerospace Academy, která připravuje piloty. 22. dubna 2014 dostala padáka i v novém působišti. Matka jednoho ze studentů přišla na to, že její syn spí s paní učitelkou. Sedmnáctiletý syn.

Začalo strašné vyšetřování. Jennifer prokázali strašný zločin sedmatřiceti pohlavních styků se třemi sedmnáctiletými mládenci. Druhého července 2015 padl rozsudek: naprosto neuvěřitelných, nelidských a nepřijatelných dvaadvacet let vězení natvrdo.

Reflex za Jennifer uspořádal podpisovou akci, sehnali jsme tisíc podpisů a jsem přesvědčen, že celá ta tisícovka autogramů skončila někde na americké ambasádě v koši. Ale nic víc jsem udělat nemohl, tak alespoň něco. Nyní se však stala věc, která by mohla obrátit k Jennifer hnijící v kriminále pozornost vrcholných evropských politiků.

Dnes čtyřiašedesátiletá bývalá učitelka z divadelního kroužku Brigitte Trogneuxová také učila středoškoláky. Jedním z nich byl Emmanuel Macron - dnes devětatřicetiletý kandidát na francouzského prezidenta. Zamiloval se do ní v patnácti, balit a skutečně milovat jí začal v sedmnácti. Tehdy se rozhodl, že se s ní ožení. A taky tam psali, že když si jí Macron (to už ho neučila) konečně vzal, tak kvůli němu odešla od manžela a svých tří dětí.

Co bylo důvodem rozhodnutí sedmnáctiletého Macrona, že si ji vezme, v novinách nepsali. Osobně však pochybuji, že to byl její zpěv árií, ale něco mnohem prozaičtějšího, a popravdě i zábavnějšího. Takže: Kdyby se něco podobného stalo na Floridě, tak to vidím následovně: Koloušky neojela tři, ale jen jednoho, takže to máme dvacet let. Plus odešla od tří dětí, což činí odhadem deset let. Dohromady třicet let, a ještě by z ní v novinách udělali deviantku.

Doufám proto, že vyhraje ve Francii Macron - protože jestli ho to nenapadne samotného, tak napíšu jeho kanceláři dopis, aby se o osud nešťastné Jennifer začal zajímat ne jako bezvýznamný aktivista, jak jsem činil já, ale jako francouzský prezident.