Globalní oteplování: Pojďme to nazývat jinak! | Reflex.cz

Pár let po roce 2000 vyšlo opravdu hezké počasí - v létě byly opravdová vedra, v zimě nebyly velké mrazy a napadlo minimum sněhu. Spolu s tímto vývojem počasí se přímo úměrně nárůstu teplot zvyšovala frekvence fráze „globální oteplování“ v mediích. Nejen českých - celosvětově. Nyní ale zjevně ta teplá léta skončila a bylo by načase užívání té fráze přehodnotit.

Připomínám - je to pár týdnů, co kolega Martin Bartkovský při své návštěvě New Yorku málem utrpěl omrzliny. Jel v oblečení, jaké si člověk zvolí na jaro v epoše globálního oteplování. A měl na sobě to oblečení právem - v březnu New York zažil řadu dní s krásným jarním počasím, kdy už do ulic vyrazili otužilci v kraťasech. Ovšem jak kolega v New Yorku přistál, začalo sněžit a sněžilo několik dnů a nocí.

VIDEO: Newyorské Times Square zasypal sníh • VIDEO Martin Bartkovský

My měli exkluzivní zprávy o sněhové kalamitě tady na webu, Martin si tam nakoupil teplé oblečení, které mu vydrží pár let, a newyorští silničáři to nakonec zvládli a sníh uklidili. Ta vánice ale byla signálem, že bychom frázi „globální oteplování“ měli začít brát s rezervou, případně na ni zapomenout.

Počasí letošního jara nejen v Americe, ale i u nás ukazuje, že se prostě žádné globální oteplování nekoná. Uplynulá zima byla taková, jakou pamatuji jak z dětství, tak z Ladových obrázků. Sněhu po záď, silné mrazy, bruslení na zamrzlých řekách a sáňkování po zasněžených kopcích. K tomu dubnový propad teploty, který nyní znovu zasypal hory sněhem a nížiny alespoň zavlhčll mazlavou polozmrzlou břečkou.

A den po mých jmeninách, kdy dle pranostik vylézají z děr hadi a štíři, psali v předpovědi počasí: „Zima se ještě neloučí a hodlá se připomenout i v následujících hodinách a dnech. Jak v úterý upozornil Český hydrometeorologický ústav, v souvislosti s přechodem studené fronty se opět i v nižších polohách dočkáme sněžení. Sněhová nadílka přitom může být zejména v oblasti Šumavy a Českého lesa značná.“

Takže máme pěknou šanci, že nám alespoň ve vyšších polohách vydrží nasněženo až do května. A proto prosím: Pojďme společně na frázi „globální oteplování“ prostě zapomenout. Ano, klima je v posledních desetiletích poměrně proměnlivé, lítá to nahoru a dolů jak na tobogánu. Ale ve světle letošních mrazů je iluze globálního oteplování opravdu neudržitelná.

Na řadě míst naší planety narůstají extrémy teplot, roste počet rekordů v síle uragánů a tropických bouří, některá místa planety pustoší povodně, zatímco jinde už léta nezapršelo. Tohle všechno se prokazatelně děje. Je však opravdu lepší to nazývat třeba „nárůst extrémů počasí“ nebo „velký rozptyl teplot“. Ale určitě tomu neříkejme globální oteplování, protože můžeme pouhým pohledem z okna zjistit, že se fakt žádné nekoná.