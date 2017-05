Nechte Krejčíře, kde je. Je tam dobře zavřen | Reflex.cz

Máme na něj u nás žízeň, je to zločinec neoblíbený. Lidé i orgány by ho rádi viděli za mřížemi. Žádají o jeho vydání, ale kdo uvážil, co by se stalo, kdyby Afričané vyhověli? Šikovný Krejčíř má mnoho možností, co spáchat. Mohl by uprchnout už cestou. V Paříži na letišti by se eskortě vyškubl, převlékl se za arabskou ženu a hledej v záplavě černých hábitů bez obličejů Krejčíře! Kdyby neutekl v Paříži, mohl by uprchnout z věznice v Praze. Odešel by z Ruzyně zadem přes vězeňskou zahradu kolem kompostu, maskovaný za zahradníka. Nebyl by prvním, kdo pláchl orgánům před nosem. Kdyby došlo k soudu, trval by ten soud asi deset let. Samá odvolání, dovolání, vracení a odkládání. Po rozsudku by Nejvyšší soud Krejčíře propustil a proces vrátil na začátek kvůli použití neústavních odposlechů z krokodýlovny v Krejčířově vile. (Ostatně nikdo si nedal do souvislosti záhadné mizení lidí z Krejčířova okolí a jeho vypasené krokodýly). Žádný důkaz soud na odposlechu přes kdákání a mlaskání krokodýlů neslyšel, řekl by mluvčí soudu.

Krejčíř by už nikam neutíkal. Pochopil by, že v ČR je pro něj nejbezpečněji. Zažádal by si o odškodnění a proplacení výloh, které měl s vynuceným útěkem z Černošic do Afriky. Soud by mu vyhověl. Prominulo by se mu i dlužné zdravotní a sociální pojištění za dobu, kdy byl na útěku. Dodatečně by obdržel za ta léta dávky v hmotné nouzi. Během útěku neměl plat. Založil by Odborový svaz zločinců a stal by se národním hrdinou. Sám prezident by mu dal milost. Kandidoval by do senátu a byl by za Svaz zločinců zvolen. Jako senátor by měl nárok na proplacení krokodýla, který během jeho útěku chcípl nedostatečnou péčí Chovancova ministerstva. A ze Senátu je jen skok na Hrad.

Plyne z toho všeho, že Krejčíř by měl následujících 35 let sedět tam, kde je. Stačí, že výše popsanou kariéru bravurně absolvují ostatní čeští zločinci (dr. Rath například), méně talentovaní než Krejčíř. Co ten by s českou justicí dokázal, to bychom teprve koukali!