Oběť jedné šílené kauzy: Karel Borůvka byl dobrý a spolehlivý diplomat, přesto musel skončit | Reflex.cz

O našem velvyslanci pro Švýcarskou konfederaci a Lichtenštejnské knížectví česká veřejnost slyšela v posledních desetiletích jen minimálně, většina lidí možná vůbec nikdy. Neplatí to ale pro Karla Borůvku, který byl kvůli své manželce Aleně prezidentem Zemanem z funkce nedávno odvolán. O „řádění“ jeho ženy na Twitteru bylo toho napsáno hodně, většinou jsou reakce na její chování negativní, až nepřátelské. Téměř se ale nehovoří o Borůvkovi samotném. Škoda. Dovolím si proto několik osobních poznámek, protože ho kvůli práci znám více než 25 let.

Karel Borůvka a Alena Borůvková. Na akcích ministerstva zahraničních věcí v pražském Černínském paláci to býval vždy naprosto nepřehlédnutelný pár. On velmi vysoký a většinou usměvavý. Ona menší, hezká. Všimnout jste si jich museli, i když paní Alenu většina lidí vnímala pouze jako „doprovod“. Tak už to v diplomatických službách chodí.

Borůvku jsem poznal kdysi na počátku 90. let, protože pracoval v tiskovém oddělení ministerstva a já jsem se tehdy hodně věnoval i české zahraniční politice. Jsme zhruba stejně staří a komunikovali jsme poměrně často. Pokud by jeho současné odvolání znamenalo současně i konec jeho kariéry, bude to pro českou diplomacii skutečně škoda.

Když o diplomatovi napíšete, že je dobrý a spolehlivý, současně to znamená, že ne všechno se od něj dozvíte, že někdy vám odpovídá na dotazy dost vyhýbavě, nebo vůbec ne. Spokojená s tím média a veřejnost být nemusí, ale diplomatická služba podobné postupy vyžaduje. Je to třeba respektovat.

Karel Borůvka stanovená pravidla prakticky vždy dodržoval, proto sice dost pomalu, ale ve své kariéře přesto postupoval. Ostatně byl i náměstkem ministra pro věci právní a konzulární a pak velvyslancem. Byl to pravý opak lidí, jako je například Hynek Kmoníček, dnešní velvyslanec v USA a nedávno ještě ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Ten naopak „exhibuje“ kdykoli, když k tomu dostane příležitost.

Vychovat si spolehlivého a dlouholetého diplomata, který za každých okolností především „slouží“ své zemi, není tak jednoduché, navíc když jistá personální vyprázdněnost byla na české diplomacii v určitých obdobích opakovaně patrná. Pokud pracujete pro ministerstvo zahraničních věcí přes 30 let, což je právě případ Karla Borůvky, už to něco znamená.

Bude proto chyba zbavit se Borůvky-diplomata. Otázkou je, zda po skandálu (a jinak se to nazvat nedá) kolem jeho manželky, bude možná další spolupráce. Alena Borůvková skutečně překročila mnohokrát ve svých vyjádřením přijatelnou mez. Například její útoky na kolegyni z Reflexu Leilu Chadalíkovou vskutku nechápu (Reflex.cz o nich psal v pátek 21. dubna). Chápu ale i Karla Borůvku, že svoji ženu ani kvůli své kariéře veřejně nezatratil. Zatratit nejbližšího člověka, kterého milujte, prostě tak jednoduše, jak si to někdo představuje, nejde.

Netuším, jak bude podivná kauza, která nemá v naší diplomacii obdoby, pokračovat. Jednu velkou oběť si už vyžádala, je jím Karel Borůvka, který desítky let dobře pracoval pro Českou republiku.

Co s ním? Co s tím? O tom ještě asi uslyšíme. Opakuji – ztratit ho pro státní službu by byla škoda