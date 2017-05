Borůvková jede bomby: Bývalá diplomatka a její xenofobní útoky | Reflex.cz

Karel Borůvka, který musí ke třicátému dubnu odstoupit z pozice českého velvyslance v Bernu, se nachází ve velmi složité životní situaci. Zbláznila se mu žena, jak se lidově říká. Kvůli jejím projevům na sociálních sítích byl již odvolán z funkce, proti čemuž se několikrát ohradil s tím, že za to, co dělá jeho žena na Twitteru, nemůže on nést zodpovědnost. Do jisté míry je to pochopitelný argument. Každý jsme zodpovědný sám za sebe. Jenže manželka velvyslance reprezentuje Českou republiku a její muž na ni pobírá příspěvek k platu. Alena Borůvková je tedy součástí diplomatického sboru a podle toho by se měla chovat.