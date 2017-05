Co homosexuál odloží, po tom muslim rád hrábne | Reflex.cz

Homosexuály máme, pár muslimů už také. Bude ale dobré, když si naši zákonodárci včas uvědomí, že o žádný konflikt nejde, nýbrž o přirozený a logický požadavek z oboru lidských práv. Sňatkem homosexuálů klesne počet volných mužů k mání a ženám šance na sňatek.

Nutit homosexuály, aby se o přebytečné ženy postarali, není možné. O ženy, jež tak přijdou o šanci vdát se, se rádi postarají muslimové, kteří potřebují žen víc. Pro toho, kdo to nechápe: co homosexuál odloží, po tom muslim rád hrábne. Problém je jen v tom, že je u nás zatím mnohem víc homosexuálů než muslimů. To je třeba vyváženou regulací imigrace dorovnat.

Nerovnováhu však může do situace vnést muslim homosexuál, s nímž nelze pro mnohoženství počítat. Dokonce hrozí, že takový muslim bude požadovat mnohomužství, na které má přirozené právo, a žen bez mužů budeme mít na krku ještě víc. Zajímavé je, že ženy mnohomužství nepožadují. Zřejmě jim jeden otrapa, jenž z gauče čumí na fotbal, stačí.

Pro ministryni Marksovou a celou vládu se zde otvírá obrovské, legislativně dosud nezpracované pole. Je to i pěkný námět pro zákonodárství EU. Můžeme zde být inspirací a zas jednou prvními v Bruselu.