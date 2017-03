Babiš v pasti aneb Šest pokusů, jak ministr financí vysvětloval svoje peníze | Reflex.cz

Prošel by Andrej Babiš hradním detektorem lži?

Na začátek jedna spekulace: Babiš se v roce 2012 chystal do politiky a pravděpodobně řešil, jak si zajistit příjmy, když už si v Agrofertu nebude vyplácet mzdu a platy v politice jsou na jeho poměry nízké. Příjmy vyřešil geniálně – pomocí výnosů z dluhopisů své vlastní firmy, které na sklonku roku Agrofert vydal. Tím, že dluhopisy byly jednokorunové, se navíc výnos z nich nezdaňuje.

1. Pro image ministra-bojovníka proti daňovým únikům mohou být nedaněné příjmy trochu problém. Řešení? Řeknu, kolik už jsem zaplatil na daních z velkých příjmů, které jsem dosud měl.

2. Jenže pak se zjistí, že ohlášené příjmy by na nákup dluhopisů nestačily. Řešení? Babiš vytáhne další miliardu příjmů, tentokrát nedaněných – například prý z prodeje nějakých akcií.

3. Jenže vytahování dalších příjmů působí poněkud divně, pokud na veřejnosti není žádný důkaz a nikdo například neví, jaké akcie to Babiš prodával a kde na ně vzal. Řešení? Slib auditu příjmů.

4. Audit příjmů vyšel, ale není to audit, říkají auditoři i Babiš. Je to jen potvrzení, že doklady, jež auditorům Babiš poskytl, matematicky potvrzují výši příjmů, která na nákup dluhopisů opravdu mohla stačit.

5. Jenže příjmy v ne-auditu se liší od příjmů v majetkovém přiznání, které politici povinně dodávají do sněmovny. Řešení? Může za to nějaká účetní, jež to dělala poprvé. „Každý dělá chyby,“ reaguje Babiš. Ovšem kolik pokut už nemilosrdně rozdala jeho finanční správa za podobné chyby firmám, jejichž účetní se spletla?

6. A tím to nekončí. Ne-audit poukázal na prodej akcií firem vlastněných Babišem Agrofertu vlastněného Babišem, a to za částky, které vzhledem k ziskům a dluhům dotčených firem nejsou úplně nízké, leckdo by řekl, že jen docela vysoké, ale úplně nejspíš úplně bizarně přemrštěné. A znovu: z příjmu z prodeje akcií vlastních firem vlastní firmě nezaplatil Babiš na daních vůbec nic. Výsledkem ne-auditu je tak podezření na další obcházení daní, na další daňový únik.

Podle Babiše jsou všechny nejasnosti těmito ne-audity vyřešeny. A my se ptáme: Sorry jako. To fakt jako?

