Socialisté nahánějí voliče do Babišovy náruče | Reflex.cz

Vladimír Špidla, šéf premiérových poradců, znovu hájil – tentokrát v rozhovoru pro Info.cz - záměr ČSSD zavést progresivní zdanění. Bohatší mají platit ještě víc, chudší naopak míň. Jestli je nějaký způsob, jak nahnat část střední vrstvy do Babišovy náruče, pak právě tímhle daňovým bičem.

Vladimír Špidla byl a je opravdový socialista. Když říká, že „moderní společnosti se sociálně štěpí, začínají se vytvářet vrstvy, které žijí nesouměřitelné životy a důsledkem je fragmentizovaná společnost, proto v těch nejvyšších příjmech má být zdanění opravdu značně vysoké“ myslí to upřímně.

Vždycky býval vizionářem rovnějších zítřků. Jenže podle dosavadních představ ČSSD mezi ty oškubáníhodné boháče patří už i zaměstnanci s padesátitisícovou mzdou, což není ani dvojnásobek průměrné mzdy! To je absurdní. Zdejší příjmová nerovnost patří už teď k nejnižším na světě.

Připomeňme, že ČSSD chce – zatím – zavést čtyři daňové sazby pro zaměstnance. Lidé, kteří vydělávají víc než 50 tisíc měsíčně hrubého, by dávali státu téměř třetinu ze své superhrubé mzdy. Naopak nejvíc by si polepšili zaměstnanci se mzdou okolo průměru. I v ČSSD se ale o tu hranici „bohatství“ přou, daňový bič by se svezl mj. i po zádech poslanců, senátorů a ministrů. Hranici tedy možná posunou výš, kdo ví.

Nechme teď stranou otázku či výhradu, zda by pak mělo cenu snažit se a vzdělávat se. Socialisté tím daňovým bičem ženou kvalifikované lidi do Babišovy náruče. Přestože mnohým z nich jeho obří střety zájmů a politické chování hodně vadí. Ti lidé však k volbách chodí a Babiš jim daně zvyšovat nehodlá. A málokterý člověk je při pohledu na svou výplatní pásku natolik sociálně uvědomělý, aby si řekl „Milý Sobotko, milý Špidlo, napařte mi ty daně, chci, abychom všichni měli souměřitelný život“.