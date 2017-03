Nechci platit za Faltýnkovy průšvihy, ať je zaplatí Babiš! | Reflex.cz

Vážně hrozí, že z mých — a vašich — peněz budeme platit pokutu dvaadvacet miliónů za malér, který vyvedl Babišův nejoblíbenější zbrojnoš pan Jaroslav Faltýnek. On ten průšvih, těžký konflikt zájmů, udělal vědomě. Proto by měl tu pokutu platit on sám, Babiš nebo Agrofert.

O Andreji Babišovi je známo, že umí čerpat dotace celým povrchem těla. Tuto záviděníhodnou dovednost nezištně šíří i mezi své nejbližší spolupracovníky a panoše Faltýnka to naučil skoro tak dobře, jak to umí sám. Média celou novou causu dostatečně představila, tak jenom pro shrnutí: Evropská komise zjistila pochybení při rozdělování dotací pro holding Agrofert, který svěřil pan ministr Babiš rodině. Jde o fenomén typický pro celé hnutí ANO a všechno dění kolem ministra Babiše — totiž o konflikt zájmů.

Pan Faltýnek figuroval jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), jenž rozděloval dotace. A zároveň byl členem představenstva holdingu Agrofert, který naopak dotace přijímal. Pan Faltýnek prostě měl snové postavení. A Komise za to nyní udělila České republice pokutu v přepočtu asi dvaadvacet miliónů korun. Trestuhodné je podle komise (a myslím, že celkem rozumně) takové počínání, tak do očí bijící střet zájmů i tehdy, kdyby se neprokázalo, že Faltýnek Agrofertu přidělil něco navíc.

A já zásadně protestuji. Ne proti pokutě — naopak, to, co nyní prasklo, je tak zásadně neetické a nepřijatelné, že by to měla začít vyšetřovat naše policie. To, co pan Faltýnek předvedl, je jen naruby obrácená, dejme tomu dotační podoba karuselového podvodu. Uložení té pokuty proto plně chápu. Ale zásadně odmítám, aby byla hrazena z mých peněz, z peněz daňových poplatníků.

Jsou tři možnosti: Buď by ji měl pan Faltýnek zaplatit sám. On obě ty funkce zastával vědomě, s plným náhledem na to, že je v konfliktu zájmů — tak by to měl zaplatit ze svého. To by bylo asi nejpoctivější, a proto taková možnost v podstatě nepřipadá v úvahu. Druhou logicky možnou variantou je, aby pokutu zaplatil Agrofert jakožto strana, jež mohla být Faltýnkovým střetem zájmů zvýhodněna. A konečně třetí eticky přijatelnou možností je, že by to ze svých nezdanitelných příjmů z dluhopisů zaplatil Babiš sám, protože to byl on, kdo Agrofert, Faltýnka i chronický střet zájmů zavlekl do naší politiky.

Platit tu pokutu z veřejných peněz je ale naprosto nemravné, nepřijatelné a ta nespravedlnost ukazuje, do jak absolutního korupčního marasmu naši zemi bojovník proti korupci Babiš zavlekl.