Pohřeb kardinála Vlka: Zeman není pokrytec, ale sprosťák! | Reflex.cz

Prezident republiky Miloš Zeman jako už poněkolikáté propadl vlastní egomanii a odmítá se zúčastnit pohřbu kardinála Vlka. Že prý není pokrytec. Pokrytec možná není, ale zato je to sprosťák prvního řádu, který neplní své povinnosti.

Miloš Zeman není obyčejný občan, leč je prvním mezi rovnými. Je prezidentem této země, jejím oficiálním reprezentantem a zástupcem, je hlavou státu. Proto jeho chování musí být trochu jiné než chování obyčejného člověka. Když přijal funkci prezidenta, přestal být soukromou osobou a je jeho základní povinností plnit ceremoniální a společenské úkony, které jsou na prezidenta republiky kladeny.

Jakožto buddhisty židovského původu se mě katolická církev nijak netýká, jde to mimo můj informační kužel, stejně jako fotbal nebo vážná hudba. Jméno kardinála Vlka a jeho osobnost, osobnost statečného humanisty, jsem však vnímal odjakživa jako symbol lidskosti a pokorné odvahy.

A tak – přestože mu na pohřeb nepůjdu, nikdy jsem neměl tu čest se s ním setkat osobně – mu věnuju vzpomínku a tím to zhasne. Nemám žádnou funkci, která by mne zavazovala veřejně prokazovat úctu odešlým velkým osobnostem, a myslím, že i panu kardinálovi by stačilo, že si na něj vzpomenu.

Miloš Zeman je ovšem v situaci úplně jiné. Kardinál Vlk jej totiž v minulosti opakovaně kritizoval, ale vždy čestně, rovně a noblesně. Byli soupeři. A nyní, když pan kardinál zemřel, mělo by být lidskou, privátní povinností Miloše Zemana jít na pohřeb vzdát mrtvému soupeři čest a úctu.

Něco takového jej samozřejmě ani nenapadne. A dokonce ho ani nenapadne, že být na pohřbu kardinála takového významu, jaký měl kardinál Vlk, je služební povinností prezidenta republiky. Že je na místě, aby se na pohřbu tak významné osobnosti objevil i ten, který zosobňuje stát.

Přesto se rozhodl prezident republiky na pohřeb nejít a místo sebe poslat jen pugét. „Úctu vyjádří tiše, nechce se chovat jako pokrytec,“ tweetnul Jiří Ovčáček komentář k článku Českého rozhlasu nazvanému „Zeman na pohřeb kardinála nedorazí, pošle věnec“.

Takže – ano, pan Zeman není pokrytec, svým nepřátelům neodpouští a nevzdá jim úctu, ani když jsou už po smrti. V tom má Ovčáček pravdu. Zeman skutečně není pokrytec, ale prvotřídní sprosťák.