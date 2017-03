Prezident má pravdu: Babiš k soudu! | Reflex.cz

Kauza Babiš je průhledná. Krom fanatických příznivců a zaměstnanců jej háji málokdo. Pomocí různých triků snižoval ministr financí výrazně svou daňovou povinnost. To je nepopiratelné a ministrovi s ambicemi to může věštit politickou smrt. Není možné, aby živnostenstvo trestal drakonickými pokutami za drobné prohřešky v EET a nadával mu do zlodějů, když sám dokáže stát ošulit na daních o desítky miliónů pochybnými operacemi, o nichž se živnostenské drobotině ani nesní. Takový politik musí pryč. Ale jak, to neví nikdo. Pád vlády půl roku před volbami? Vláda bez Babiše? Propustit ho z vlády může znamenat, že se stane mučedníkem. ANO to může nesmírně posílit, nebo naopak zničit. Kdo ví.

Sobotka si asi nemyslel, že jednou bude řešit tak složitou a křehkou operaci. Bude dál držet ve vládě daňového kouzelníka, navíc na háklivém postu ministra financí? Zbourá proto koalici? Ztrapní se sám, když Babišovy problémy, které uznala už i sněmovna, skousne? Sněmovna mu dala krátký termín k rozhodnutí. Nemohl by ho nějak prodloužit? Jak?

Tak vypadá neřešitelný problém politický. Vedle něj je problém kriminální. Kdyby u nás fungovala státní zastupitelstva a policie, už dávno by Babišovi zabavili v nočním přepadu počítače. Ozbrojenci v kuklách by přepadli Agrofert, ne-li ministerstvo financí. Státní zástupce by žádal Poslaneckou sněmovnu o vydání podezřelého poslance a ministra. Některé Babišovy lidi by před kamerami odvedli v poutech. V TV by ukázali nějaké ty cihly zlata a paklíky miliónů. Záběry z přepychového hnízda čápů by se také hodily. Babiš sám by abdikoval a prohlašoval, že je nevinný. Dozvěděli bychom se vše o jeho milenkách i různé pikantnosti z ložnice, jak je milenci našeptají do štěnic.

To vše známe z aféry Nečas. Tehdy měla policie k mediálnímu divadlu mnohem slabší indicie, než má dnes proti Babišovi. U soudů neobstály ani po čtyřech letech. Celé to divadlo policii a státnímu zástupci prošlo, protože Nečas byl neoblíbený, měl metresu a veřejnost o jeho vině nepochybovala. Z viny zbyly kabelky a pletichy kolem metresy a košilaté stopování manželky rozvědkou. Proti Babišovým indiciím-kouzlům s milióny pouhé nic.

Problém vystihl sám prezident republiky. Babiše má vyšetřovat policie, říká. Státní zastupitelství už se dozvědělo dost, aby mohlo vyšetřování zahájit. Nezahájilo. Ani o zbavení imunity nepožádalo. Druhý problém prezident nevystihl. Parlament má prý mlčet, není policie. Má ale politické právo žádat po ministrovi vlády vysvětlení, když je kolem jeho daní tak nepěkný rozruch, a ministr musí takové vysvětlení Parlamentu dát.

Babišova aféra má tedy dvě roviny, spolu spojené, politickou a právní. Politická běží, každá rada v ní je pekelně drahá. Tvář republiky bude poškozena (už je), na volby to bude mít velký vliv, s politickými stranami to zacloumá. Otázek bez odpovědi se nabízejí celé desítky. Jediné řešení, jež politická scéna v této chvíli zvládne, je problém někam založit a předstírat, že se nic neděje, a frčet vesele dál k volbám. Je to řešení nejhorší, ale nejpravděpodobnější. Máme vládu složenou ze pštrosů, nedivme se, kam strkají hlavy. Metoda už je vyzkoušená: zaparkovat případ na policii, u soudu. Funguje to u Čapího hnízda. Babišovy machinace s dotacemi sladce spí u policie v zásuvce. Co se s tím hnízdem děje? Buďte klidní, vyšetřuje se. ČSSD u soudu zaparkovala svůj mamutí dluh, podle rozsudku soudu splatný. Babiš tamtéž pošle své daně, už to dohodl s prezidentem. Aby to zamlžil, rozdá pár trestních oznámení na novináře. Vysvětlení dá až po rozhodnutí soudu. Do té doby nic nepoví a soud také nic nepoví a ta doba asi nikdy nenastane. Když bude Babiš premiérem, mrkne se na to jinýma očima.

Mezitím mediální tlampače udělají z kauzy bramboračku, v níž se ani příslovečné prase nevyzná. Už teď začaly: Kalousek krade léta, neví, co je akvizice, a proto je Babiš bez viny. To uzná každý soud. Největší problém České republiky je její poloprávní pořádek. Někomu tak, jinému opačně. Před zákonem má přednost něčí užitek. Babišovi se postupně všechno uzná, republika se dál bude, jak sám Babiš říká, plíživě měnit v Palermo. Na začátku textu tvrdím, že tento jasný případ nemůže zmizet v šuplíku, teď tvrdím opak. No a co? Tak složitá je naše zem pod Blaníkem a Řípem.