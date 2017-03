Šarlatáni hanebně zneužívají dobré jméno tasemnice!

Po rozhovoru s parazitologem profesorem Juliem Lukešem jsem propadl kráse tasemnic a začal jsem si o nich hledat na Internetu informace. Hlavně tedy obrázky - ti červi jsou fascinující - ale sem tam i nějaký ten fakt. A při surfování jsem brzy narazil na takzvanou tasemnicovou dietu.

„Aha, někdo křísí starou metodu cíleného nasazení tasemnice za účelem zhubnutí!“, napadlo mne ihned. zašel jsem se tedy na tu stránku podívat, a uviděl krabičku tablet s mile a přívětivě se usmívajícím červíkem. Nebyl sice tasemnici moc podobný, například měl oči, ale vypadal fakt friendly. A preparát se jmenoval Weight-B-Gone Tapeworm Diet Pills - což se dá přeložit slovy „tasemničí (případně tasemnicové) pilulky na zhubnutí“. Překvapilo mne však, že se má pilulka brát každý týden - protože u parazitických červů se stačí nakazit jednou, a už ho máte, není třeba každý týden nasazovat dalšího konkurenčního červa. Tak jsem velmi pečlivě prostudoval doprovodný text, a pak ho ještě pro jistotu dal kamarádce angličtinářce ke zkouknutí. V originálu ho najdete zde.

Jako složení byla uvedena věta: „Obsahuje třicet geneticky připravených pilulek tasemnice bezbranné.“ A mě v tu chvíli docvaklo. „Pilulka tasemnice bezbranné“ nic není, taková fráze nedává žádný smysl. Kdyby to byly pilulky z tasemnice bezbranné, byl by to zjevný podvod, protože když z usušené tasemnice slisujete pilulky, nebudete po nich hubnout ani náhodou. Tasemnice neobsahuje zázračný lék proti tloušťce, ale bere si svůj díl z jídla, které nakažený sní. A kdyby tam byly skutečně zárodky, násada tasemnice bezbranné, nebylo by potřeba ji každý týden obnovovat. Navíc: Ať si čtete web těch pilulek sebepozorněji, nenajdete jedinou zmínku o tom, že byste z těch pilulek měli tasemnici chytit.

Čili suma sumárum: Pilulka nemá s tasemnicí a hubnutím kvůli tasemnici absolutně nic společného. Jde o pilulky neznámého obsahu, jejichž název parazituje na dobrém jménu tasemnice bezbranné. Kde jsou ochránci zvířat a bojovníci za jejich práva, když je konečně někdo - jmenovitě tasemnice bezbranná - opravdu potřebuje?