Miroslav Kalousek: Sněmovna nebude zasedat tehdy, kdy se to Andreji Babišovi hodí

Jak hodnotíte výsledek parlamentních voleb v Nizozemí?

Výsledky voleb v Nizozemí jsou dobrou zprávou pro všechny, kdo si nepřejí nárůst extremismu v rámci Evropské unie a kdo si přejí, aby v jednotlivých zemích Unie převažovala snaha zůstat pospolu. Já tento výsledek vítám. Zvítězila liberální demokracie a proevropské směřování.

Nyní již k domácí politice. Co říkáte na neúčast ministra financí Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně při projednávání bodu k jeho možným daňovým únikům?

Kladu řečnickou otázku každému, kdo ji bude chtít slyšet. Bylo to řádné zasedání Poslanecké sněmovny, které je povinné pro poslance i ministry. Takže na tuto dobu si nikdo nemá co plánovat svůj vlastní soukromý program. Má jít do práce. Ještě bych ministru Babišovi toleroval neúčast, kdyby den předtím nebyl schválen bod, který se ho bytostně týká. To, že dal přednost svému soukromému programu před svými pracovními povinnostmi, je projevem opovrhování parlamentem. Sněmovna nemůže přistoupit, že bude zasedat tehdy, kdy se to Andreji Babišovi hodí.

Poslanecká sněmovna přijala usnesení, podle kterého by měl Andrej Babiš do konce dubna všechny pochybnosti vyvrátit a objasnit, jinak by měl v celé věci zasáhnout premiér Bohuslav Sobotka. Babiš už ve své první reakci avizoval, že nic objasňovat nehodlá. Měl by jej tedy premiér Sobotka odvolat?

Na základě informací, které máme, se to ani vysvětlit nedá. Pan ministr Babiš se zcela zjevně dopustil daňových podvodů a daňových úniků. Do jaké míry to naráží nebo nenaráží na trestní zákoník, bude muset posoudit soud. Ale že to byly v širším slova smyslu podvody, o tom nelze pochybovat. Co má v takové situaci udělat premiér...? Kdybych já byl já premiérem, tak vím, co udělám, ale říkat to tady nebudu, aby to nevypadalo, že panu premiérovi radím. A nechci ani, aby to tak vypadalo. Nicméně pevně věřím, že nebude opovrhovat usnesením Poslanecké sněmovny.

Zeptám se ještě jednou a přímo. Měl by premiér Sobotka Andreje Babiše odvolat?

Já už jsem vám na tuto otázku odpověděl.

Byl by jste v případě rozpadu vládní koalice pro dřívější termín konání voleb do Poslanecké sněmovny?

Nevím, čemu říkáte rozpad vládní koalice, rozhodující je pád vlády. A pro pád vlády není důležitý odchod jednoho ministra, který se dopouští podvodů. Pro pád vlády je důležité, zda se najde 101 poslanců.

Ale Andrej Babiš je přece předseda koaliční strany...

Dobře, ale to je jeden poslanec. Žijeme v parlamentní demokracii, byť se nám Andrej Babiše snaží vysvětlit, že to tak není. A protože žijeme v parlamentní demokracii, pro pád vlády je stále potřeba 101 hlasů, které vysloví vládě nedůvěru. A já si nyní, sedm měsíců před volbami, nedokážu představit, že by se oněch 101 hlasů v Poslanecké sněmovně našlo.

Prezident Miloš Zeman ohlásil svoji kandidaturu na Hrad a nejen podle řady politiků je největším favoritem volby. Existuje v České republice někdo nebo souběh nějakých okolností, které by mu mohly zabránit v obhajobě mandátu?

Pokusím se odpovědět pozitivně. My nehledáme Antizemana. My hledáme prezidenta republiky, který bude demokrat, který bude ctít Ústavu a ústavní zvyklosti, který bude jasně ukazovat směr země na západ a ne do Pekingu nebo do Krelmu a který nebude dělat ve světě ostudu. To jsou jednoduchá čtyři kritéria a v našich očích pan prezident neobstojí ani v jednom z nich. My se budeme snažit podpořit toho, kdo v našich očích v těchto kritériích obstojí.

Co říkáte na jeho prohlášení, že nepovede žádnou speciální osobní kampaň a ani se nebude účastnit debat s protikandidáty?

Je to celkem realistická reflexe jeho aktuálních mentálních schopností.

Jak s odstupem času nahlížíte na zavedení přímé volby prezidenta? Ostatně vy sám i vaše strana jste pro tuto změnu hlasovali.

Je to jedno z hlasování, které si vyčítám. Pokládám to za chybu. Jednak tím byla porušena určitá rovnováha zastupitelské demokracie a jednak jsme tím připustili, že do volby prezidenta mohla mnohem více mluvit naše mediální propaganda a pravděpodobně i propaganda zahraniční.

TOP 09 nedávno představila svůj programový dokument Vize 30, ve kterém navrhujete mimo jiné snížit zdanění práce. Máte již rámcovou představu, jak by toto snížení daňové zátěže mohlo vypadat?

Nemůžu vám říci číslo, pro které se rozhodneme. Ale chci být velmi otevřený a říkám, že budu v rámci naší strany navrhovat tříprocentního snížení u sociálního pojištění.

V posledních volbách do sněmovny získala TOP 09 celkem 11,99 procenta hlasů. Jakou procentuální podporu pro vaši stranu budete považovat za hranici úspěchu a neúspěchu?

Hranice úspěchu a neúspěchu je vždy trochu relativní, protože je ovlivněna i tím, co získají vaši soupeři. Je si dovedu představit neúspěšné volby, kdy získáme 15 procent, ale třeba teoreticky i relativně úspěšné se ziskem 9 procent. V každém případě platí, že výsledek, který jsme dosáhli v minulých volbách, chceme obhájit a já nepochybuji, že budeme úspěšní.