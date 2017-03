Někteří tatínkové zašívají. A pěkně blbě!

Napsal jsem zde nedávno, že tatínkové nezašívají. Několik se jich ozvalo, že naopak zašívají. S jedním chystáme článek do tištěného Reflexu, druhému se mohu věnovat zde: Zaslal totiž fotografii své vysprávky dětského oděvu a my jsme ji podrobili analýze.

Vyšel zde můj článek, že tatínkové nezašívají, a tudíž reklamní heslo na dětském oblečení, že maminky nebudou muset zašívat, je pravdivé a objektivní, nikoliv podjaté a sexistické, jak tvrdili mužští aktivisté, aktivní otci a feministi. Vzápětí jsem dostal dopis od RNDr. Pavla Rusého: "Na šicím stroji jsem jako doma, moje zlatá babička mě k tomu vedla, učila mě šít, entlovat, obšívat knoflíkové dírky, pracovat s pružným materiálem. V 17 letech jsem dostal svůj první šlapací šicí stroj Singer. Na něm jsem zašíval své kalhoty a další věci, samozřejmou výbavou byl i klobouček na ruční látání ponožek bavlnkami. Dělal jsem si dokonce i své vlastní střihy, chmelovou brigádu jsem odpracoval v speciálně ušitých kalhotách z chmelové pytloviny. Samozřejmostí bylo, že jsem uměl i plést (nejen šály, ale i čepice, svetry, a to i se složitými vzory jak barevnými, tak způsoby pletení – překládané copánky, pecky, včetně pletení na pletacím stroji apod.). Poněkud slabší jsem byl v háčkování, ale nějaké dečky mám rovněž za sebou. Po narození mých dětí jsem v šití samozřejmě pokračoval, šil jsem potahy na křesla, záclony, kapsáře pro děti na zeď, běžné zašívání a záplatování ani nepočítám.

Posílám Vám ukázku své poslední práce na oblečení dětí, miniaturní módní záplatu na dírku na kalhotách mé sedmileté dcerky. Je na ni patřičně hrdá. Naposledy jsem seděl za šicím strojem nyní o víkendu, ale to jsem zašíval své vlastní kalhoty, prošíval jsem prodřené džíny vyztužené všivkou. Musím konstatovat, že mi velmi vadí sexistické reklamy různých obchodů a výrobců, které jen podporují společenské stereotypy. Z mužů a otců dělají nesvéprávné osoby, o které se matky a někdy dokonce i děti musí starat. Totéž se týká předpojatosti o tom, že oblečení, zašívání, praní, pečení, péče o děti v nemoci a nakupování jsou doménou matek. Je to velmi urážlivé, a navíc společensky škodlivé, protože pak když se jedná o děti, musí otec třeba u soudu prokazovat, co se u matky automaticky předpokládá, že dokonale zvládá. Ze svého případu, kdy jsem se chtěl starat o své tehdy velmi malé holčičky (nejmladší dceři byly dva roky), jsem byl hluboce ponížen soudem, že jsem musel k důkazu přinést vlastnoručně upečenou vánočku, cukroví, upletenou čepici, zašívané kalhoty a další doklady toho, že jsem schopen se o děti starat nejen stejně kvalitně, ale dokonce kvalitněji než matka (vánočku jsem ji učil já, šicí stroj nikdy neměla v ruce a zašívá jen v ruce humpoláckým stehem, plést vůbec neumí). Přitom soud měl detailní důkaz o tom, že jsem se o obě děti, když byly ještě menší, staral samostatně a souvisle po dobu jednoho měsíce, kdy si matka užívala luxusní měsíční dovolenou v Asii. Díky předchozí péči o děti z prvního vztahu jsem dokonce matku menších dětí učil kojit, pečovat o novorozeně a posléze i krmit lžičkou a další dovednosti. Ani toto nestačilo. Tak hluboko jsou zakořeněny předsudky, které právě sexistické reklamy vytváření a upevňují." Je fascinující, jak dovedně a na pár řádcích dokáže pan Rusý z tématu zašívání dětského oblečení dojít ke konstatování, že jeho bývalá je kráva. Neumí plést a zašívá jen humpoláckým stehem, že se nestydí, ludra jedna! Podotýkám, že pan doktor je vysokoškolsky vzdělaný a často publikuje o problémech porozvodové péče o děti. Přesto tvrdí, že učil svou manželku kojit. Pokud bude ochoten nakojit nějaké dítě před naší kamerou, bude to video roku!

Následuje pět odstavců o tom, kterak panu doktorovi Rusému křivdili svými sexistickými postoji při jeho vlastním rozvodu. Dávno je zapomenuto zašívání, dokonce pan doktor přestává i kojit. Tématem e-mailu se stává křivda, která na něj dopadla v rámci jeho rozvodu. Následně pokračuje: „Uvítal bych, kdybyste se důkladněji věnoval tématu sexistických reklam, které hrubě urážejí velkou řadu mužů, kteří milují své děti a starostlivě o ně pečují, reklam, které vytvářejí nepravdivý dojem, že péče o děti leží na matkách. Svým bagatelizováním tohoto zla jste jeho spolutvůrcem a stáváte se tak spoluzodpovědný za poškozování dětí a otců v běžném životě. Nejen v opatrovnických sporech, kde je diskriminace otců donebevolající (děti do tří let jsou téměř bez výjimky automaticky zbavovány práva na péči otce), ale i v běžném životě, kdy je na muže pečující o děti pohlíženo s despektem jako na exoty až úchyly. Současně ale vytváříte tlak na matky ve smyslu nutnosti naplnit společenské očekávání, kdy z obavy ze selhání v této společensky určené roli často intenzivně až hystericky brání podílu otce na péči o dítě. Stáváte se spoluzodpovědným za produkci samoživitelek s významným dopadem do nákladnosti sociálního systému."

Přiznávám svůj podíl na přibývání samoživitelek, ale pouze ideatorní – mého potomka žádná nesamoživí, protože žádného nemám. A proti sexistickým reklamám rád vystoupím, výše zmíněné video, jak doktor Rusý kojí, bude tou nejlepší propagací kojení mužů, jakou si lze vymyslet. Ale než k natáčení dojde: Zajímalo mne, zda se zaslanou fotkou pan doktor jen trapně předvádí, nebo zda je to skutečně řemeslně dobře udělaná záplata. Požádal jsem o posouzení své „švadlensky“ kompetentní FB přátele:

Alena Cvejnová: Tak to je katastrofa na první pohled.

Věra Tázlerová: No, není to dobrý.

Jana Hornofova: Domácí práce. Bez vkusu.

Daniel Shelong: Pokud to není záplata nějakého nadšence, tak je to šílené.

Takto bych to provedl já, ovšem jestli za tohle někdo chtěl peníze, tak je to na...

Pavlinka Stewie Živá: Jako novopečený expert v oblasti šití a vyšívání ti říkám, že toto bych si neoblékla, ani kdybych studovala na fildě. V Brně.

Petra Zimmelová: Ač majitelka dvou titulů, takovouhle záplatu bych tedy nedala ani na tepláky, když už kontrastní, tak s nápadem a vtipem. Leda by se takhle řešily gatě studentky gender studies, která chce tímto vždy a všude demonstrovat nerovnou úlohu žen, kdy žena menstruuje a společenské konvence berou jako prohřešek, když je krev vidět. Tak krvavou záplatou demonstruje!

Takže suma sumárum: Někteří tatínkové nejenže zašívají, ale také o sobě tvrdí, že učí manželku kojit. Pokud však je kvalita jejich kojení tak vysoká jako kvalita jejich šití, tak fakt chudáci děti. A rozhodně bych muži, který takhle blbě šije a je na to hrdý, nesvěřoval dítě do péče.