Babišovi k vítězství ve volbách pomáhá opozice i koalice #SorryJako #PročJako?

Babiš je nad zákon. To je v současné době jasné. Dotace pro Čapí hnízdo, nedaněné dluhopisy, nedaněný prodej svých akcií sobě. Vše by mělo být řádně vyšetřeno, ale asi nikdy nebude. Babiš zavedl nová pravidla, nový systém, nová matrix. Co proti tomu dělají ostatní politické strany? Schválily usnesení…

Pamatujete na padesátimilionovou dotaci pro Čapí hnízdo? Babiš ho ze svého impéria na pár let vyvedl, aby dotaci dostal. Veřejně o hnízdě přitom mluví jako o svém nejlepším nápadů vůbec. Ale když se někdo zeptá na podivně získanou dotaci? Najednou je hnízdo jen “nějaká firma z holdingu”.

To bylo loni. Letos to pokračuje.

Že má Babiš, který chce všechny kontrolovat a pokutovat za sebemenší chyby (pokud zrovna není před volbami) chybu v majetkovém přiznání, které politici povinně odevzdávají do sněmovny? Může za to účetní, dělala to poprvé. Že by měl dostat pokutu? “Proč jako? Každý dělá chyby,” řekl Babiš Českému rozhlasu. Patrně nějaká účetní z holdingu.

Jasně. Čapí hnízdo se vyřeší ztrátou dokumentů, dluhopisy předložením pseudo-auditů vycházejících z Babišem vybraných listin, nesrovnalost v majetkovém přiznání odkazem na účetní. Další nedaněné příjmy, při kterých prodal své akcie své firmy jiné své firmě za podezřele vysokou částku, už možná projdou tak nějak samy o sobě. Chybět samozřejmě nesmí fotka Babiše v tričku s nápisem “Sorry jako”. Je to přece pohodář.

Poslanecká sněmovna se ve středu zabývala bodem nazvaným “Daňové podvody ministra financí”. Výsledkem bylo usnesení, které vyzývá premiéra, aby Babiše odvolal z funkce ministra financí, pokud své příjmy dostatečně nevysvětlí do konce dubna. Takže ani ne půl roku před volbami. Haha.

Na tom je krásně vidět, jak těžké zbraně má kdo v rukou. Ať si o starém “matrixu” myslíme cokoliv, stále snad naivně věří v to, že má usnesení sněmovny nějakou váhu, nějaký význam.

Babiš hraje jinou ligu.

Ale nebuďme naivní. Jestliže dva koaliční partneři (ČSSD a KDU-ČSL) strany ANO hlasovali pro usnesení, neznamená to, že najedou prozřeli. Všechny strany mají prostě hrůzu z voleb. Z toho, že je Babiš na podzim převálcuje, což se nejspíš doopravdy stane.

Krok za krokem pomáhají Babišovi ukázat, že ustojí všechno, že na něj nic neplatí. Že on je ten jediný neohrožený bojovník proti všem zlořádům. Že k vítězství nad korupcí, daňovými úniky (těch druhých) i Kalouskem, potřebuje víc pravomocí, vlastní policii a tak dále a tak dále…

Protože, proč by vlastně někdo měl volit staré strany?