Evropská směrnice o zbraních je úplná hloupost

V momentě, kdy čtete tento text, běhám po Václavském náměstí a dělám tam reportáž o demonstraci fandů palných zbraní, která tam ve středu 15. března od jedenácti hodin dopoledne probíhá. Den poté, co evropský parlament schválil doslova buzerační novou směrnici o zbraních, přicházejí čeští střelci vyjádřit svůj nesouhlas s novým opatřením.

Směrnice je odpovědí na teroristické útoky ve Francii a Belgii, a dobře ukazuje, jak totálně odtržen je evropský parlament od reality, a jak mimoidní je uvažování europoslanců. S čestnou výjimkou těch českých, kteří jako jedna žena (dřív se říkalo jako jeden muž, ale to je genderově nekorektní, pozn. aut.) hlasovali proti. Evropští - tedy nikoliv naši - europoslanci totiž dospěli k třeskutému názoru, že nejlepší prevencí teroristických útoků, které byly páchány zbraněmi drženými ilegálně, v rozporu se zákonem, je zákaz zákonného, legálního držení zbraní. Je to stejné opatření, jako by EP po sérii znásilnění v nějakém bruselském parku zakázal v Belgii, či rovnou v celé EU, manželský sex. Prostě - úplný idiotismus, který vypadá jak ze scénáře seriálu Jistě, pane premiére.

Pojďme se nyní podívat na nedávné teroristické útoky: Ani jeden z nich nebyl spáchán zbraní, která by někdy byla teroristou legálně držena. Mezi útočníky se dostaly zpětně zprovozněné nedostatečně znehodnocené pušky, ale to nebyly legálně držené zbraně, nýbrž dekorace na zeď. Žádnou legálně drženou zbraní ale v Evropě nikdy neprovedl žádný držitel zbrojního pasu a legální vlastník střelní zbraně žádný teroristický útok.

Když se zato podíváme (stačí u nás doma) na čísla o kriminalitě spáchané legálními zbraněmi, docházíme k zajímavému zjištění: Legálně drženými zbraněmi se nejen nepáchají teroristické útoky. Ona se jimi nepáchá ani běžná kriminalita. Čísla (z policejních zdrojů via iniciativa Czech for Guns) jsou tak nízká, že se ona veličina - počty trestných činů spáchaných legálně drženou zbraní - už policie po dva roky nesleduje, poněvydž to nemá žádný smysl. Poslední čísla z let, kdy se to ještě měřilo: 2004 - 78, 2005 - 77, 2006 - 92, 2007 - 54, 2008 - 63, 2009 - 51. V dalších letech se údaj přestal sledovat, protože to zjevně nemělo smysl. Jinými slovy - základní teze nové směrnice, zvýšení bezpečnosti odnětím zbraní občanům, prostě neplatí. Ta směrnice stojí na nesmyslu, na něčí poťapané představě. Tak si v tištěném Reflexu za týden přečtete, jaké jsou návrhy českých aktivistů, jak se s novou směrnicí vyrovnat tak, aby se Brusel nažral, ale české zbraně zůstaly u svých majitelů.