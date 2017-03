Kulturní stravenky – u všech Kalousků, proč topka pádí tolik vlevo?

Sice úplně nechápu, jak (byť možná na svůj věk šikovný) teplický student Feri dokáže relevantně oslovit například pražského padesátiletého pravicově smýšlejícího právníka, bankovního úředníka či ortopeda, nicméně proti gustu 09 žádný dišputát. Kalouskovci patrně věří, že dobré koště nově mete (vlastně naopak).

Co mne však nadzvedlo ze židle, jsou některé programové body, s nimiž zmíněný D. Feri a topka jdou do voleb.

D. Feri se zaměřuje prý hlavně na mladé. Proto nastínil možnosti, jak mladé k politice více přitáhnout – skrze volby přes internet či zpřístupnění možnosti studia a pobytu v zahraničí každému. Zde jen jako VŠ pedagog podotýkám, že nikdy v dějinách nestudovalo v zahraničí tolik českých středoškoláků a vysokoškoláků jako nyní. Což samozřejmě vítám, ale programově nejde o nic nového.

Jenže také navrhují – a to mě šokovalo – jakési Feriho kulturní vouchery (FKV). Poukázky, jež by mladí prý mohli uplatňovat na kulturu – například koncerty, divadla, hrady, zámky, galerie.

U všech Kalousků – bezplatné stravenky na kulturu. To se mi snad u pravicové strany jen zdá. Kulturní poukázky bych očekával v programu ČSSD, Zelených, pirátů či KSČM. Ale u strany pravicové?

Nabízí se otázka, proč jen pro mladé, proč ne i pro seniory? A proč ne pro matky a otce s dětmi? Dokdy je člověk dle TOP 09 vlastně mlád? Stačí být duchem mlád?

A hlavně – na které kulturní produkce stát ty vouchery zakoupí a na které nikoliv? Kdo to bude vybírat? Kdo bude sedět v kulturních komisích 09?

Jako právník nechci hned malovat paragrafy na zeď, ale již tuším žaloby producentů, jejichž kulturní akce stát „nevykoupí“ (respektive nezařadí do akce FKV).

Proč jeden pořadatel bude muset vynaložit peníze mj. na reklamu a propagaci své akce a jiného podpoří stát tím, že zcela, či alespoň zčásti vykoupí jeho představení či koncert? Kde je pak rovnost přístupu?

Budou do FKV zařazeny například i koncerty blackmetalové či koncerty ve Slavících oceňované skupiny Ortel? Je diskotéka také kulturní akcí, budou i vouchery na ně, pane Feri? K Česku neodmyslitelně patří i kultura pití piva – budou i kulturní „pivenky“ pro mladé? ptám se topkařů v nadsázce.

A conto galerií (které topka též zmínila) jen dodávám, že třeba Moravská galerie Brno (ale i další) mají spoustu expozic již dnes zcela zdarma pro všechny, takže FKV zde nedává moc smyslu. A dodejme, že tam skoro nikdo nechodí, byť je to zadarmo.

Jiný aspekt – co je zdarma, toho si lidé neváží. To je stará pravda a to by si konzervativně uvažující topka měla uvědomit.

Představte si, půjdete do divadla, zaplatíte 500 korun za lístek (hold nejste mlád, tak platíte) a za vámi bude díky FKV sedět banda nudících se „juniorů“, která po 10 minutách zjistí, že ji divadelní „kus“ nebaví, a začne se tam pošťuchovat, „selfíčkovat“ a jinak vyrušovat. Pak již nezbývá než zavolat okresního tajemníka, pardon, manažera TOP 09, aby zjednal nápravu, když si to její předáci vymysleli.

Myslím, že pokud bude topka takhle pokračovat, tak se ANOdrej Babiš nemusí o volební úspěch nikterak obávat. Škoda.

Autor je právník, VŠ pedagog a nestraník