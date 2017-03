Evropa je na válečné stezce s Tureckem. Pošle nám Ankara další milion uprchlíků?

Přestože se všichni diví, v minulých dnech přišlo jen to, co se dalo očekávat. Evropa je opět na válečné stezce s Tureckem. Pokud bude u moci v zemi půlměsíce polodiktátor Recep Tayyip Erdoğan, nelze se tomu divit. Chvíli válčí s Izraelem, pak s Ruskem, reálně s Kurdy a syrským režimem. Mezitím vydírá EU. A lepší to nebude, protože ze 4 milionů bývalých či ještě pořád současných obyvatel Turecka, kteří ale žijí v Evropě, jich část Erdoğana podporuje a vytvářejí zde „pátou kolonu“. Spory mohou mít navíc pro EU i fatální důsledky při řešení migrace.