Kozel do zahradnictví, Procházková do ÚSTRu!

Vyzývám Miloše Zemana, aby mne okamžitě jmenoval šéfem Národní protidrogové centrály, nebo alespoň do funkce vládního zmocněnce pro drogy. Mám k tomu stejné kompetence, jako má spisovatelka Procházková kompetence bádat o komunismu.

Komunisté vraždili, loupili a kradli. Jedna z největších státem posvěcených krádeží, které provedli, bylo ukradení majetku církvím. Po komunistickém převratu šly církevní majetky na řadu neprodleně, protože marxisticko - leninská diktatura chápala (libovolnou) církev jako třídního nepřítele. Po revoluci se politici dlouho nemohli dohodnou o nápravě této křivdy, ale nakonec přece jen k církevním restitucím - návratu majetku ukradeného komunisty - došlo. Vynořila se však řada komunistických a postkomunistických aktivistů, kteří církevní restituce napadali a kritizovali. Jedna z nejhlasitějších kritiček církevních restitucí, nápravy komunistické křivdy, byla spisovatelka Lenka Procházková. Dokonce podala kvůli církevním restitucím trestní oznámení na vládu.

Pan prezident dnes navrhl Senátu Parlamentu ČR k volbě nové členky Rady Ústavu pro studium totalitních režimů paní Lenku Procházkovou. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 10. března 2017

Nyní více než překvapil (samozřejmě skrze Ovčáčka, jehož prostřednictvím hovoří) prezident Miloš Zeman. Ovčáček si v pátek desátého března tweetnul: „Pan prezident dnes navrhl Senátu Parlamentu ČR k volbě nové členky Rady Ústavu pro studium totalitních režimů paní Lenku Procházkovou.“ A nejde o recesi. Takže komunistickou totalitu (která je v ÚSTRu zkoumána především, nacistická je už přece jen příliš daleko v čase) by měla zkoumat dáma, která zločiny té komunistické totality vášnivě, až do trestních oznámení, hájí?

A nejde jen o to - paní Procházková ve svých veřejných projevech nesmlouvavě kritizuje prozápadní orientaci naší země, a neúnavně propaguje naši orientaci na Rusko, na zemi, která k nám tu komunistickou totalitu dovedla a která nás ještě o dvacet let později vojensky obsadila. Z jejího projevu loni na podzim: „Americká armáda už hodně dlouho nic nevyhrála, i k loupežným výpravám potřebuje spojence, spolupachatele. K tažení za ruskými zdroji si jako vojenské nástupiště připravila Ukrajinu, kde zaplatila a koordinovala násilný puč proti legitimní vládě a ve jménu demokracie dosadila fašistickou juntu a vyvolala tím občanskou válku. Požadujeme vypsání speciálního referenda na vystoupení naší republiky z NATO. Setrvávat ve spolku agresorů je nejen proti smyslu našich dějin, ale i proti naší mírové budoucnosti.“ Nebo z rozhovoru Novinkám: „Socialismus je vědecká prognóza o spravedlivé společnosti vytvořené na principu rovnosti občanů, která se v praxi klopotně vyvíjela, a Československo bylo prvním státem, který k jejímu uskutečnění měl koncem šedesátých let nakročeno, navíc za podpory většiny obyvatel.“

Prostě a jednoduše - paní Procházková je postojově a názorově přesně tam, jako byla totalita, kterou má nově zkoumat. Její dosazení do ÚSTRu by asi znamenalo, že budeme mít za dva tři roky „věděcky“ tímto ústavem potvrzeno, že za komunismu vlastně bylo fajn. Fakt dobrá volba, pane prezidente!