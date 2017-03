Vysvětlení na vysvětlení, pak konec svobody

Pokud ČT své počínání nevysvětlí, povede se jí zle. Problém je v tom, že pan Babiš neumí nebo nechce své potíže s dluhopisy vysvětlit a ČT chce vysvětlení proč. Základním smyslem svobodných médií je všelijaká vysvětlení po orgánech moci požadovat. RRTV přesto požaduje po ČT vysvětlení, proč na Babišovi vysvětlení požaduje. Kdo kauzu sleduje, ví, že pan Babiš se vzteká, zaplétá se jako kdysi Gross, obviňuje kdekoho a snaží se druhou svou olbřímí machinaci s dluhopisy všeobecným obviňováním lidí zaparkovat v temnotách jako tu první (Čapí hnízdo). RRTV dělá, že jí to není jasné, i když jí to jasné je. Kope za pana Babiše. Asi se ho bojí, nebo co hůře, kope za něj z nadšení. V ČT (a ve sněmovně) vystoupil svěží ředitel Babišovy ministerské finanční správy, který si neuměl vysvětlit, co vlastně proti Babišovi ČT má, a nebylo mu jasné, proč by se jeho úřad měl věcí vůbec zabývat.

Komu nebylo jasné, co to znamená problematický miliardář se zkušenostmi nevědomého agenta StB ve vládě, tomu už by to jasné být pomalu mělo. Když ČT za požadavek vyjasnění Babišových potíží s dluhopisy obdrží od státní dohlížecí rady nějaký trest, bude snad vše jasné i slepým. Pak už si jen řekneme: Do ulic, Lakedaimónští, už je to zas tady. A lépe dřív než později, kdy už bude pozdě.

