Karel Steigerwald: Je v Severní Koreji komunismus?

Radikální severokorejský komunismus dělá starosti komunistům z lepších částí zeměkoule. Přišli s teorií, že v Severní Koreji žádný komunismus není, nýbrž jen „obyčejná“ diktatura. Čímž se jim ulevilo a našli také pěknou odpověď na otázky nekomunistů: To ten komunismus v Koreji dopadl, co?

Teorie je to lživá. V Severní Koreji je komunismus nikoliv žádný, nýbrž nejdůslednější. Všem komunistickým teoriím odpovídá: zakázané soukromé vlastnictví výrobních prostředků, žádný alternativní politický život, žádná občanská práva. Veškerá politická moc je v rukou vedení. Jestli se to vedení skládá z deseti členů politbyra, nebo z jednoho syna či vnuka, na systému nic nemění. Je diktátorský, zaštiťuje se Marxem a celým nejasným komunistickým učením. Komunisté rádi tvrdí, že všechny varianty komunistického učení, které kdy kde vládly, byly nedokonalým komunismem či zkresleným nebo že vůbec komunismem nebyly. Ale žádný jiný komunismus než ten spojený s krutou diktaturou neexistuje ani v praxi, ani v teorii. To se jen ti ptáci vykrucují.

Severokorejský režim, podobně jaké jiné krvavé extrémy (Pol Pot, Stalin), je komunistické učení uskutečňované do důsledku a do všech výstřelků. Vyskytovaly se i režimy polokomunistické, ochablé, nedůsledné, revizionistické, předstírající demokracii. Všechny velmi rychle zkrachovaly (Dubček, Gorbačov), protože komunismus bez teroru, násilí a nesvobody není možno ani uskutečnit, ani udržet u moci. Kim Čong-un je dokonalý a klasický představitel komunistické víry. Moc zdědil po otci, což není o nic horší cesta než vraždění (Lenin, Stalin, Pol Pot), zrady (Gomułka, Kádár) a lokajství k Moskvě (Gottwald, Husák), postupy v komunismu obvyklé. Zbývá jen otázka: Co na něm obdivují v KSČM, možném členu příští vlády? No přeci to, že je to skutečný komunistický státník!