Internetoví vlastenci: Když hájí národní zájmy, "mněli" by umět česky

Teorií, které by vysvětlily tento zajímavý fenomen, je hned několik, a já se pokusím je při analýze celého jevu vyjmenovat všechny. Krátce: Když chce někdo napsat, že je hrdý na to, že je bílý Čech, tak v 99 procentech případů napíše, že je býlí. Nejde o nějakou moji fantazii, zaznamenávám tento jev zcela pravidelně, a stačí se jen podívat pořádně na Facebook a hned něco takového vykoukne. Jako zde:

Pravopis českých "vlastenců" na Facebooku • Foto Facebook

Uživatelka Simona v sobotu večer: „Je moc fajn a šikovná, ale České Lvy by mnel moderovat Čech. Muj názor“. Pokud nechápete - jde o kritiku, že televizní show Českých lvů moderuje Slovenka, je to málo vlastenecké, málo národnostně uvědomělé a multikulturní, prostě fuj. Paní (či slečna) Simona si je vždy ochotná všimnout toho, že má někdo v Čechách neobvyklou barvu nebo národnost, nebo dokonce oboje. Bohužel si však nevšimla, že ona sama, uvědomělá to česká vlastenka, neumí česky - svou mateřštinou - napsat ani větu holou. Protože vlastenci by se opravdu MNĚLI naučit, že se to píše „měli“. A že to nacionalistické n do toho českého slůvka opravdu nepatří.

Možná vysvětlení jsou hned tři, která mne napadají jaksi z voleje. První - že jde o nějaký podivný zvyk, shodný s obvyklým anonymním dopisem: Že totiž pisatel - z neznámého důvodu, snad kvůli skrytí identity - záměrně píše hrubé chyby.

Druhá hypotéza je dejme tomu kompenzační: Říká, že opravdoví internetoví vlastenci nejsou obvykle Čechy, ale českými konvertity. Že to původně byli Papuáni, Hotentoti, Křováci a Maďaři, což jsou všechno natolik jazykově odlišné skupiny, že se naučí dobře česky jen s velkým úsilím. Takže oni konvertovali k češství, díky tomu, že jsou původně Hotentoti, chtějí nově být Čechy co nejhlasitěji, aby si to každý všimnul, a svými vlasteneckými výkřiky chtějí zakrýt a vykompenzovat hotentotské kořeny.

No a konečně třetí hypotéza říká, že pokud někdo v roce 2017 hodnotí lidi dle jejich barvy pleti, národnosti či místní příslušnosti, tak že je to takovej debil, že česky bez chyb prostě neumí a umět nemůže. Je na to moc hloupej. Velmi by mne zajímalo, jaký názor na to má paní Simona z mého příspěvku, a pokud by to napsala pod článek do diskuse, tak bych to přivítal.

