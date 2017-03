Celoevropský skandál v Bruselu: Ženy jsou hloupé, europoslanci dementní

S nesmírným potěšením sleduji celoevropskou diskusi o skandálních výrocích polského europoslance na adresu žen. Jsou prý malé a hloupé. Když si však prohlédneme vystoupení pana poslance v archivu, snadno poznáme, že je to trochu jinak.

Ve středu vypukl celoevropský skandál, který nezasvěceného diváka mohl naplnit rozpaky nad tím, co se to vlastně v tom Polsku děje. Na plenárním zasedání europarlamentu v Bruselu sdělil od kecpultu polský europoslanec Janusz Korwin-Mikke: „Samozřejmě, že ženy musejí vydělávat méně než muži. Protože jsou slabší, menší a méně inteligentní, musí také méně vydělávat!“

A vypukl skandál. Skandál, který by asi byl úplně na místě, kdyby to řekla třeba paní Jourová nebo Donald Tusk. Tady je to však o něčem trochu jiném. Připomínám - už před dvěma lety se pan europoslanec zviditelnil tím, že v europarlamentu hajloval, což vyvolalo jistou pozornost. Ještě rok předtím fyzicky napadl jiného poslance. Takže je potřeba zvýšené pozornosti a delikátnosti při hodnocení jeho výroků.

Jemu však nyní v europarlamentu hrozí výtka, pokuta, dočasné zbavení hlasovacích práv či dočasný zákaz účasti na aktivitách parlamentu. A také mu, pokud někde v podchodu potká rozdováděné feministky, také hrozí kastrace nůžtičkama na nehty. Myslím, že je to naprosto nesmyslný, umělý skandál. To však z novin či internetových serverů nepoznáte. Musíte se na ono skandální sdělení pronesené za řečnickým pultíkem podívat na videu, a to nejlépe několikrát po sobě.

Verbální projev pana poslance totiž, ve vší úctě, jeví už celkem hezky rozběhnuté, a nikoliv diskrétní známky demence. V jeho pětasedmdesáti letech se samozřejmě nejedná o nic překvapujícího, u nás žije několik stovek tisíc dementních seniorů. Když se však demence - vaskulární, alzheimerovská či jakákoliv jiná - snoubí s europoslaneckým mandátem, je to fakt smutek na druhou. Jako nyní, kdy doslova celá Evropa vážně řeší nepřijatelné poznámky pana poslance, přestože vzhledem k okolnostem by bylo mnohem adekvátnější říct: „Dědečku, to víte, že jo!"