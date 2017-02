Čína chce být novým vůdcem globálního světa. Jak to asi může vypadat?

O nové roli Číny se světě promluvil čínský prezident Si Ťin-pching minulý týden v Pekingu a nyní jeho prohlášení obíhá komunistickou stranou i státním tiskem. Čína tak poprvé otevřeně popřela svá dosavadní tvrzení, že neusiluje o světovou hegemonii a „nechce být vůdcem“, upozornil pro web Českého rozhlasu sinolog Ondřej Klimeš.

„Ať už se mezinárodní situace změní jakkoli, musíme si udržet naši strategickou stabilitu, strategické sebevědomí a strategickou trpělivost,“ citovala čínského prezidenta agentura Reuters.

To se tedy máme na co těšit. Jakmile se můžeme dočíst o posledních počinech čínského prezidenta, stojí to za to.

Jak uvádí například server sinopsis.cz: „Na konci loňského roku proběhla v ČLR konference o vzdělávání a ideologii. Že to nebyla běžná událost, naznačovala již účast: kromě akademiků a učitelů do konferenční síně zasedli vysocí státní úředníci, generálové, členové Stálého výboru politbyra i samotný Si Ťin-pching. O co šlo, jasně ukázal předsedův projev: školy musí mít správnou ideologickou orientaci a správně vyučovat široké masy studentů a učitelů ústředním socialistickým hodnotám a marxismu-leninismu. Jak následně vysvětlil v novinovém článku sám ministr školství Čchen Pao-šeng, univerzitní prostředí se totiž stalo primárním terčem nepřátelských sil.“

To je jen část za celek. Problémy čínských učitelů nás nemusí přímo tížit, ale jde o ukázku myšlení, které bude přítomné i v čínské „měkké síle“, tedy snahy využít ekonomického vlivu v dalších zemích světa a následně i s tlakem na to, aby se „partneři“ Číny chovali „rozumně“. Toho jsme ostatně svědky i u nás. V době, kdy se Spojené státy stahují do sebe, což není jen záležitost Donalda Trumpa, ale viděli jsme to už u jeho předchůdce Obamy, nás čínská záliba v globalizaci může spíše znepokojovat.

Státy nemají přátele, jak známo, ale zájmy. Teď jde o to, čí zájmy to jsou a jestli jsou skutečně pro zúčastněné země společné.