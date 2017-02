Hollywood na Oscarech válku proti Trumpovi nevyhrál, zcela ji překryl gigantický trapas

Hollywoodští aktivisté přes urputnou snahu v pondělí nad ránem Donalda Trumpa při předávání Oscarů neporazili. Mnoho bonmotů a narážek proti americkému prezidentovi zaniklo v obrovském zmatku na konci ceremoniálu, kdy pořadatelé zcela selhali a nejdříve místo vítězného filmu Moonlight vyhlásili za nejlepší dílo muzikál La La Land. Nebyla to ale jediná chyba umělců v jejich protitrumpovském svatém tažení.

Že se letošní předávání Oscarů promění ve filmovou záškodnickou válku vedenou s americkým prezidentem, se čekalo. Narážky a bonmoty proti Trumpovi ale nijak nepřekročily únosnou mez. Vtipné to bylo málokdy a nové už vůbec ne. Ostatně co očekávat od akce, která trvala 225 minut, což je nesnesitelná časová porce. Hollywood jen opět potvrdil, že jeho politické a ideové srdce bije vlevo a jeho kroky řídí vysněná politická korektnost.

Nejvíce narážek na Trumpa měl moderátor Jimmy Kimmel. Ten kromě jiného například vyzýval prezidenta, aby něco napsal na svůj Twitter a dodal, že Trump tak někdy činí podle všeho „na záchodě“. Ha, ha. Trapas v závěru ceremonie jistě vládce Bílého domu bez povšimnutí nenechá. Nabízí mu to dokonalou munici, aby řeči na Oscarech odstřelil kvůli neprofesionalitě, která nemá obdoby.

Americká média, která sledovala Oscary samozřejmě i online, hned na úvod spokojeně zavrněla, protože jako první si šel pro cenu Mahershalalhashbaz Ali (který se narodil pod jménem Eric Gilmore). První americký muslimský konvertita, který získal prestižní sošku za vedlejší roli ve filmu Moonlight.

V rámci boje proti Trumpovi byla přečtena i slova íránského režiséra Ašgara Farhadího, který ceremoniál bojkotoval. Získal přitom za své dílo „Klient“ (do českých kin půjde v dubnu) Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Farhadí se odvolal na dekret amerického prezidenta zakazující vydávání víz pro občany sedmi muslimských zemí. Ten zatím americké soudy zrušily, takže Farhadí přijet mohl, ale rozhodl se jinak.

Pak to ale pořadatelé „nevychytali“.

Hned po udělení sošky Farhadímu následovala píseň Stinga z dokumentárního filmu „Jim: The James Foley Story“. Americký novinář Foley byl v roce 2012 unesen v Sýrii a v srpnu o dva roky později mu úchylové z Islámského státu uřízli hlavu a to odvysílali i na známém videu. Právě kvůli takovým lidem Trump zakázal vstup občanům z některých muslimských zemí, protože se obává, aby se do USA nedostali radikálové a teroristé. O tom už ale nikdo na Oscarech nehovoří. Na kontext není čas, je potřeba vypálit jen rychlou slovní dávku a bombardovat Bílý dům.

Zmíněno ani nebylo, že naopak americká administrativa udělila víza syrským dobrovolníkům z organizace Bílé přilby, kteří obětavě zachraňují ve válkou zmítané zemi životy civilistů. Jenže do Los Angeles je nepustilo Turecko, které je zadrželo v Istanbulu, kvůli podezření, že disponují falešnými pasy. Navíc za válku v Sýrii skutečně nijak nemůže Trump, ale naopak k ní svoji velkou nerozhodností významně přispěl jeho předchůdce Barack Obama. Jenže toho Hollywood miluje, proto o něm v této souvislosti nemluví.

Zásadní otázkou pak je, proč si umělecká elita ani na Oscarech nevšímá svých vlastních diváků. Přestože nám se to z Česka tak jevit nemusí, Amerika je v pohledu na činy i vyjádření Donalda Trumpa rozdělena. Je to půl na půl. Slyšíme ale spíše jen křiklouny, kteří ho kritizují. Odpověď je možné hledat ve slovech nové nositelky zlaté sošky herečky Violy Davisové (za vedlejší roli ve filmu Fences): „Jsme jediná profese, která oslavuje život.“ Jen herci oslavují život? Tomu se dnes říká propaganda a falešná zpráva.

Smát se tedy nakonec bude poměrně překvapivě Donald Trump. Hollywood ho rozhodně neporazil.

Ale aby bylo noční sledování letošních Oscarů ještě jednotvárnější, zařadila Česká televize do všech 14 (!) reklamních přestávek (to si vynutilo americké vysílání) kromě jiného upoutávku na filmy Jamese Bonda či novou doktorskou show. Čtrnáctkrát za sebou… To je také trapas. Další se odehrál na programu ČT24. Na svém druhém programu Česká televize vysílala živě Oscary a tam byla celá taškařice se skandálním omylem na konci dobře vidět. Na ČT24 několik minut poté živě hovoří o tom, jak vyhrál La La Land, ne Moonlight. Měli k tomu celý dlouhý příspěvek. Nejenom v Los Angeles nevědí, že jejich pravá ruka dělá něco naprosto jiného než levá.