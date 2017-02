Kéž by Stropnický kandidoval na prezidenta!

Když se začalo vážněji hovořit o kandidatuře profesora Jiřího Drahoše na post kandidáta prezidenta republiky, byl jsem nadšený. Původně to totiž, vzhledem k osobám dosud ohlášených kandidátů, vypadalo, že nepůjdu volit. Eticky vidím jen velmi malý rozdíl, jestli někdo kandiduje za peníze z hazardu, nebo s podporou ruských a čínských přátel - a tak jsem věděl, že ani Horáčka, ani Zemana volit nemůžu. S kandidaturou profesora Drahoše najednou získali lidé, kterým není lhostejný osud této země, svého kandidáta. Dosud však šlo spíše o symbolickou protiváhu než nějakou reálnou konkurenci Zemanovi, který se na svou druhou kampaň připravuje v podstatě od momentu, kdy skončila kampaň na jeho první volební období. Nyní se však díky hnutí ANO možná stává z Drahoše kandidát s reálnou šancí na zvolení.

Dokud to vypadalo, že ANO podpoří Zemana, byla jeho výhra totiž v podstatě předem daná. Dva velmi podobné populismy - Zemanův a Babišův - přitahují podobné typy přihlouplých buranů, kteří tvoří v naší populaci většinu. Takže kdyby se tyhle dva už tak se prolínající tábory spojily, neměl by nikdo kromě Zemana sebemenší šanci. Nyní se situace mění.

Pokud skutečně Stropnického Babiš vyšle ve stranických barvách do boje o Hrad, tak se české buranstvo rozštěpí - na Babišovy burany a na burany Zemanovy. A vzhledem k vysoké míře konfrontačních vzorců chování u obou gentlemanů nepochybuji o tom, že Zeman bude své burany štvát proti Babišovi a jeho buranům, zatímco Babiš bude své burany hnát proti buranům Zemanovým a Zemanovi samotnému. A jak je všeobecně známo - když se dva perou, Drahoš se směje. Pokud by do druhého kola postoupili Stropnický se Zemanem, ukázalo by to, že dokonce i polovina buranů má početní převahu nad mozky vybavenou populací. Já si však nemyslím, že je to až tak zlé, a soudím, že by do druhého kola postoupil profesor Drahoš a jeden z buranských kandidátů – Zeman, nebo Babišův Stropnický, je to jedno. Po volební kampani by ale byly oba tábory buranů už tak vyhecované proti sobě, že by burani toho vůdce, který by nepostoupil do druhého kola, v druhém kole volit nešli, nebo by dokonce na truc volili Drahoše.

Takže kandidatura Martina Stropnického by - byť to zní bizarně - mohla dopomoci k zvolení prezidentem profesoru Drahošovi. Proto pana Stropnického prosím, aby určitě, ale určitě kandidoval.