Jak si komunisté vysnili, že jejich režim byl dynamický a krásný

Komunisté stále šíří mýtus o úžasnosti svého režimu. Je to o to snadnější, jak se ta doba historicky vzdaluje.

Neskutečná - tedy vlastně bohužel skutečná - postava KSČM Petr Cvalín, člen Krajského výboru Plzeňského kraje, se rozbásnil nad krásnými dobami socialismu. V Haló novinách právě v den 25. února píše: "Antikomunismus je znakem dnešní doby. A jeho agresivita narůstá.

Komunisté v létech 1948-1989 budovali prosperující společnost. Toto období bylo přes mnohé problémy dynamickým ekonomickým jevem. Stačí vzpomenout jen na to, jak Československo mělo vyrovnané státní hospodářství. Nebylo zadluženo. To jsou fakta, která nelze popřít. Ovšem tato fakta mnozí vidět nechtějí.

Nelze proto mávnutím ruky odsoudit tuto dobu - socialismus. Samozřejmě jde mi o socialismus bez deformujících prvků, které jsme bohužel v minulé době zaznamenali. Chápu, že organizátorům antikomunistických manifestací jde zejména o zviditelnění sebe sama. A lze předpokládat, že jejich akce skončí fiaskem tak, jak jsme v minulosti mnohokrát zaznamenali.“

Soudruh Cvalín si plete pojmy. Předně není problém být zadlužen, jde o to, jak ten dluh vypadá. Rumunsko a Albánie tím, že nechtěly být zadlužené země, své obyvatelstvo zbídačily. Československo si za normalizace dávalo pozor, aby se nezadlužilo příliš, to je pravda. Byl tu odstrašující případ třeba Polska. Jenže je třeba vzít také v úvahu vnitřní dluh, to znamená dálnice a silnice, které se nepostavily, zchátralé domy, které se včas neopravily, chybějící investice do inovací, které vedly k tomu, že země zaostalá byla a ztrácela tak konkurenceschopnost, bytový problém, který se nepovedlo nikdy uspokojivě vyřešit. Komunisty ekologicky zdevastované severní Čechy jsou exemplární příklad dluhu. Dynamicky se vyráběly věci, které nikdo nechtěl, a nebylo to, co lidé chtěli.

Hezký příklad takové dynamické ekonomiky podává Foustkova knížka z 60. let Výlet k Pánubohu. V nebi zavedli reformu, ekonomika jela na plné obrátky. V jedné továrně drát zauzlovali a v druhé zase rozuzlovali. Produkce velká, nepochybně to muselo zvyšovat i nebeskou zaměstnanost. Ona nulová nezaměstnanost spočívala v povinnosti mít v občance razítko potvrzující zaměstnání, aby nebyl člověk označen za příživníka. Jestli je ten člověk kvalifikovaný dělník nebo jen zamotává dráty, to bylo jedno.

Ale o tom nemá cenu různým Cvalínům nic vykládat. Spíš je pozoruhodná ta bolševická drzost, když mluví o narůstání agresivního antikomunismu. Zatím to spíš vypadá, že se zombie ze staré doby vracejí. Stejně nechutné, jako byly vždycky.